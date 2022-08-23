Церковне свято 23 серпня - кому моляться віряни

Яке церковне свято 23 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.
Яке свято 23 серпня в церковному календарі
У вівторок, 23 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Лаврентія Римського. Що нам відомо про цей день?
Церковний календар на 23 серпня — день пам’яті святого Лаврентія Римського
Згідно з житієм, Лаврентій походив із міста Оска на території сучасної Іспанії та був учнем архідиякона Сикста. Коли Сикст став римським єпископом, Лаврентій був висвячений в диякони; йому доручили нагляд за майном церкви і турботу про бідних. Коли імператор Валеріан оголосив гоніння на християн, багатьох священиків страчували, а простих християн позбавляли майна і виганяли з міст. Однією з перших жертв став наставник Лаврентія, обезголовлений за вироком правителя.
Йдучи на смерть, Сикст передбачив своєму учневі, що незабаром і він піде його шляхом, і велів продати всі церковні скарби і роздати гроші нужденним християнам. І дійсно, незабаром Лаврентія кинули до в'язниці, де він здійснював чудеса, зціляв хворих і тим самим багатьох обернув на свою віру. Коли римський префект зажадав віддати скарби церкви державі, Лаврентій попросив три дні терміну. За цей час він роздав майно бідним, а після заявився до правителя з натовпом жебраків і калік, сказавши: "Ось справжні скарби церкви". Розгніваний префект наказав піддати Лаврентія жорстоким тортурам, від яких святий і помер.
Церковний календар на 23 серпня: відео
Народні прикмети на 23 серпня
- Якщо з'явилася вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося — вночі збереться на грозу.
- Коли літньої пори в прохолодну погоду чути грім — така погода буде довго.
- Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі — зима буде сніжна.
- Перед негодою квітоніжки картоплі згинаються донизу.
- Якщо морква схилилася — скоро задощить.
Що не можна робити 23 серпня
- Не можна купатися в річках і будь-яких інших водоймах.
- Не рекомендується робити манікюр і педикюр.
- Не можна прибирати в будинку.
- Варто утриматися від приготування їжі.
- Не варто братися за спиці і голки.