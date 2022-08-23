Церковне свято 23 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 23 серпня в церковному календарі

У вівторок, 23 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять святого Лаврентія Римського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 23 серпня — день пам’яті святого Лаврентія Римського

Згідно з житієм, Лаврентій походив із міста Оска на території сучасної Іспанії та був учнем архідиякона Сикста. Коли Сикст став римським єпископом, Лаврентій був висвячений в диякони; йому доручили нагляд за майном церкви і турботу про бідних. Коли імператор Валеріан оголосив гоніння на християн, багатьох священиків страчували, а простих християн позбавляли майна і виганяли з міст. Однією з перших жертв став наставник Лаврентія, обезголовлений за вироком правителя.

Йдучи на смерть, Сикст передбачив своєму учневі, що незабаром і він піде його шляхом, і велів продати всі церковні скарби і роздати гроші нужденним християнам. І дійсно, незабаром Лаврентія кинули до в'язниці, де він здійснював чудеса, зціляв хворих і тим самим багатьох обернув на свою віру. Коли римський префект зажадав віддати скарби церкви державі, Лаврентій попросив три дні терміну. За цей час він роздав майно бідним, а після заявився до правителя з натовпом жебраків і калік, сказавши: "Ось справжні скарби церкви". Розгніваний префект наказав піддати Лаврентія жорстоким тортурам, від яких святий і помер.

Церковний календар на 23 серпня: відео

Народні прикмети на 23 серпня

Якщо з'явилася вечірня зоря з червонястим відтінком, а призахідне сонце також розчервонілося — вночі збереться на грозу.

Коли літньої пори в прохолодну погоду чути грім — така погода буде довго.

Якщо бур'яни влітку ростуть особливо високі — зима буде сніжна.

Перед негодою квітоніжки картоплі згинаються донизу.

Якщо морква схилилася — скоро задощить.

Що не можна робити 23 серпня