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Церковне свято 23 жовтня: день пам'яті святих Євлампія та Євлампії

Церковне свято 23 жовтня: день пам'яті святих Євлампія та Євлампії

https://azbyka.ru/

Цього дня дивилися на місяць: якщо його роги вказують на північ - бути швидкій і суворій зимі, якщо на південь - тривалий час буде бруд і сльота.

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих - брата і сестру Євлампія і Євлампію, що жили за часів імператора Максиміліана, гонителя християн.

Історія свята

Брат і сестра походили зі знатної сім'ї та жили в Нікомидії. Першим християнство прийняв Євлампій. Дізнавшись про указ імператора про те, що місто має бути позбавлене від християн, юнак посміявся над божевільним розпорядженням. Його негайно схопили і привели на суд, де він показав себе вірним християнином: попри всі тортури, Євлампій не зрікся своїх переконань

Євлампія, сестра благочестивого юнака, дізналася, що її брат страждає за Христа і прибігла на суд. Там дівчина також оголосила себе християнкою і додала, що готова терпіти муки разом з Євлампієм. Язичники намагалися зварити брата і сестру в котлі і спалити в печі, втім ані кипляча вода, ані жаркий вогонь не завдали їм шкоди. Тоді правитель наказав відсікти юнакові голову, а його сестра, бачачи це, померла від горя.

Народні традиції і прикмети

23 жовтня було заведено розщеплювати поліна на скіпки. Скіпкою називали тоненьку довгу тріску, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. У народі вогонь, що виходить від скіпки, був основною стихією, яка управляла світом. Однак, якщо навчитися керувати вогнем скіпи, то можна отримати потрібне тепло, можливість готувати їжу і легше переживати холодну пору року. Тим більше, що світло лучини асоціювалося з сонцем, якого ставало все менше і менше – дні, здебільшого, були похмурими.

  • Останні дні купчастих хмар.
  • Можливий ранній льодостав на великих річках.
  • Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздмухує, пітьму лякає.
© Unsplash
Unsplash

Що заборонено робити 23 жовтня

Цього дня підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.

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