Церковне свято 23 жовтня: день пам'яті святих Євлампія та Євлампії

Цього дня дивилися на місяць: якщо його роги вказують на північ - бути швидкій і суворій зимі, якщо на південь - тривалий час буде бруд і сльота.

23 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих - брата і сестру Євлампія і Євлампію, що жили за часів імператора Максиміліана, гонителя християн.

Історія свята

Брат і сестра походили зі знатної сім'ї та жили в Нікомидії. Першим християнство прийняв Євлампій. Дізнавшись про указ імператора про те, що місто має бути позбавлене від християн, юнак посміявся над божевільним розпорядженням. Його негайно схопили і привели на суд, де він показав себе вірним християнином: попри всі тортури, Євлампій не зрікся своїх переконань

Євлампія, сестра благочестивого юнака, дізналася, що її брат страждає за Христа і прибігла на суд. Там дівчина також оголосила себе християнкою і додала, що готова терпіти муки разом з Євлампієм. Язичники намагалися зварити брата і сестру в котлі і спалити в печі, втім ані кипляча вода, ані жаркий вогонь не завдали їм шкоди. Тоді правитель наказав відсікти юнакові голову, а його сестра, бачачи це, померла від горя.

Народні традиції і прикмети

23 жовтня було заведено розщеплювати поліна на скіпки. Скіпкою називали тоненьку довгу тріску, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. У народі вогонь, що виходить від скіпки, був основною стихією, яка управляла світом. Однак, якщо навчитися керувати вогнем скіпи, то можна отримати потрібне тепло, можливість готувати їжу і легше переживати холодну пору року. Тим більше, що світло лучини асоціювалося з сонцем, якого ставало все менше і менше – дні, здебільшого, були похмурими.

Останні дні купчастих хмар.

Можливий ранній льодостав на великих річках.

Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздмухує, пітьму лякає.

Unsplash

Що заборонено робити 23 жовтня

Цього дня підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.

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