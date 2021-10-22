Церковне свято 23 жовтня: день пам'яті святих Євлампія та Євлампії

Цього дня дивилися на місяць: якщо його роги вказують на північ - бути швидкій і суворій зимі, якщо на південь - тривалий час буде бруд і сльота.
23 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих - брата і сестру Євлампія і Євлампію, що жили за часів імператора Максиміліана, гонителя християн.
Історія свята
Брат і сестра походили зі знатної сім'ї та жили в Нікомидії. Першим християнство прийняв Євлампій. Дізнавшись про указ імператора про те, що місто має бути позбавлене від християн, юнак посміявся над божевільним розпорядженням. Його негайно схопили і привели на суд, де він показав себе вірним християнином: попри всі тортури, Євлампій не зрікся своїх переконань
Євлампія, сестра благочестивого юнака, дізналася, що її брат страждає за Христа і прибігла на суд. Там дівчина також оголосила себе християнкою і додала, що готова терпіти муки разом з Євлампієм. Язичники намагалися зварити брата і сестру в котлі і спалити в печі, втім ані кипляча вода, ані жаркий вогонь не завдали їм шкоди. Тоді правитель наказав відсікти юнакові голову, а його сестра, бачачи це, померла від горя.
Народні традиції і прикмети
23 жовтня було заведено розщеплювати поліна на скіпки. Скіпкою називали тоненьку довгу тріску, яку підпалювали і вона заміняла людям електрику багато століть поспіль. У народі вогонь, що виходить від скіпки, був основною стихією, яка управляла світом. Однак, якщо навчитися керувати вогнем скіпи, то можна отримати потрібне тепло, можливість готувати їжу і легше переживати холодну пору року. Тим більше, що світло лучини асоціювалося з сонцем, якого ставало все менше і менше – дні, здебільшого, були похмурими.
- Останні дні купчастих хмар.
- Можливий ранній льодостав на великих річках.
- Євлампій лучину відщеплює, вогонь роздмухує, пітьму лякає.
Що заборонено робити 23 жовтня
Цього дня підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.
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