Церковне свято 24 грудня: день пам'яті преподобного Никона Печерського

Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, це віщувало погожу погоду в квітні.

24 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Никона Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря.

Історія свята

Никон народився в 11 столітті в багатій та знатній сім'ї. 1096 року половецькі війська напали на київські землі, і Никон потрапив у полон разом із преподобним Євстратієм та іншими ченцями монастиря. Преподобний провів у неволі три роки, терпляче зносив голод та муки. Хазяїн Никона підрізав йому жили, щоб той не втік, але одного разу полонений просто зник на очах своєї варти.

Коли кияни уклали мир із половцями, колишній господар Никона прийшов до Печерського монастиря і з подивом дізнався в одному з ченців свого бранця. Вражений цією зустріччю, половець прийняв хрещення і служив своєму колишньому в'язню до його смерті.

Народні традиції

Цього дня у давнину було заведено молитися святому, просити відігнати нечисту силу, що кружляла по землі хуртовиною. Крім того, люди вірили, що святий Нікон може дарувати заспокоєння будь-якій душі.

Цього дня також запалювали лампади та закликали сонце зійти на землю, спалахнути та відігнати нечисту силу.

Прикмети 24 грудня

Сонце на небі видно з відблисками з боків – будуть морози.

Сонячні промені йдуть вгору – це віщує холоднечу. Якщо вони йдуть вниз – буде заметіль.

Кілька білок в одному дуплі збираються – будуть сильні морози.

Сині хмари по небу пливуть – до теплих дощів.

Сонце в колах – до багатого врожаю.

Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, погода в квітні буде погожою.

Якщо на землі ще лежить сніг, а почувся перший весняний грім – літо буде холодне.

Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.

Що заборонено робити 24 грудня

Не можна було виходити з дому, коли темно. Та й вдома потрібно запалити лампадку, щоб вона освітлювала все довкола.

Цього дня не можна гучно розмовляти та кричати, адже вважається, що така поведінка може привернути увагу злих сил.

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