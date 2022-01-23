Церковне свято 24 січня: день пам’яті преподобного Феодосія Великого

24 січня в православному календарі — день пам’яті Феодосія Великого.

Яке сьогодні церковне свято

24 січня Православна Церква вшановує пам’ять Феодосія Великого (преподобного).

Преподобний Феодосій Великий

Феодосій Кіновіарх (Великий) народився в Каппадокії, заснував спільножительство чернецтва в Палестині. Його батьками були благочестиві Євлогія та Проєресій. Господь наділив Феодосія сильним і гарним голосом, а тому з дитинства хлопчик служив церковним читцем. 451 року відправився до Єрусалиму, де відвідав багато місць євангельських подій. Там же став учнем преподобного Лонгіна. Потім переселився до церкви Пречистої Владичиці Богородиці, яку побудувала чесна та благочестива вдова Гликерія. Знаходилася церква на півдорозі від Єрусалиму до Вифлеєму.

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Там прожив Феодосій зовсім мало часу, адже хотів усамітнитися. Пішов у пустелю, де знайшов собі печеру, в якій і оселився. Проводив весь свій час у молитвах. До Феодосія приходило чимало люду, щоб він їх благословив. А тому скоро навколо нього утворилася невелика чернеча громада. Печера була тісною для них всіх і Феодосій вирішив побудувати церкву. Згодом на її місці виросла обитель, яка сьогодні називається Лавра Феодосія Великого.

Лавра Феодосія Великого в Палестині - перший монастир / commons.wikimedia.org

Там був заснований монастирський устав Василія Великого, а сама лавра стала першим монастирем в Палестині. В ній за життя Феодосія проживало близько 400 ченців. Також неподалік обителі влаштували кілька будинків для паломників, побудували лікарню, кілька церков. В них богослужіння велись різними мовами.

Палестинські ченці звернулися до патріарха Салюстія, щоб той освятив Феодосія в чин архімандрита. Тоді ж він отримав своє прізвисько “Кіновіарх”. За часів правління імператора Анастасія Феодосій не підтримував монофізицькі суперечки (віра в те, що Ісус Христос має лише одну, божественну, подобу). За це його кинули до в’язниці, з якої він вийшов лише після смерті правителя 518 року.

Помер Феодосій Великий у віці 105 років після довгої та важкої хвороби. Його тіло поховали в тій печері, в яку він прийшов жити після церкви Пречистої Владичиці Богородиці.

Житіє святого Феодосія Великого і його чудеса

Преподобний Феодосій Великий - пам'ять 24 січня / commons.wikimedia.org

Перше житіє про Феодосія Великого склав єпископ Петрський відразу після смерті преподобного. Це похвальне слово святому. Друге житіє написав Кирил Скифольський. Хоча текст був меншим за розміром, але в ньому містилося набагато більше дат та фактів. Про Феодосія Великого писав також і Нестор Літописець.

Відомо, що за свого життя преподобний здійснив чимало чудес, зокрема зцілював хвороби, приходив на допомогу бідним. Одного разу завдяки його святій молитві була вбита сарана, яка загрожувала полям в Палестині. За однією з історій, одного разу преподобний Феодосій зібрав всіх ченців свого монастиря і сказав їм: “Гнів Божий насувається на східну країну”. Скоро стало відомо, що сусідня Антіохія була зруйнована сильним землетрусом.

В іконографії Феодосія зображують в образі старого ченця з довгою сивою бородою. Його руки сладені для молитви. Також в одній або інколи в обох руках преподобний тримає сувій, на якому написано: “Піклуйтесь про себе і своє стадо”.

Народні традиції на 24 січня

24 січня в народі часто називали “Феодосій” або “Феодосій-весняк” на честь преподобного Феодосія Великого, пам’ять якого вшановується цього дня. Зазвичай в цей час наступала невелика відлига, яку називали “Федосєєвою”. Якщо потепління було сильне, селяни вірили, що весна буде ранньою та затяжною. А разом з нею очікували й поганий урожай.

Сильний мороз 24 означав, що ярові прийдеться пізно садити / Pexels

Народні прикмети 24 січня

Сильний мороз 24 означав, що ярові прийдеться пізно садити.

Сильний туман віщував розлив річок навесні.

Якщо на небі 24 січня де-не-де видно хмари, значить скоро прийдуть морози.

Вранці і до обіду йде сніг, то чекали тріскучих морозів.

Що не можна робити 24 січня