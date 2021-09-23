Церковне свято 24 вересня: день пам'яті Феодори Олександрійської, у народі – Федорині вечірки

На Федору був звичай збирати всім селом дари для священика найближчої церкві.

24 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття.

Історія свята

За переказами, Феодора перебувала зі своїм чоловіком в коханні та злагоді, але один багатий містянин, звабившись її красою, став спокушати молоду жінку. Він підкупив звідницю, яка обдурила Феодору, сказавши, що гріх, досконалий вночі, не ставиться людині в провину. Жінка послухалася і зрадила чоловіка, проте незабаром усвідомила всю огидність перелюбу.

Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам. Знайома ігуменя, яка бачила страждання грішниці, нагадала їй історію Марії Магдалини, яка омила сльозами ноги Христа. Це спонукало Феодору піти до монастиря - до того ж потай від усіх. Але вона розуміла, що в жіночій обителі чоловік знайде її, тому переодяглася в чоловічий одяг і надійшла в чоловічий монастир з ім'ям Феодор.

Одного разу Феодора була послана ігуменом до Олександрії для покупки хліба. У разі затримки в дорозі ігумен велів Феодорі зупинитися в сусідньому, Єнатському монастирі. В готелі монастиря тоді жила тоді дочка ігумена, що прийшла провідати батька. Дочка вступила в блудний зв'язок з однією людиною, завагітніла, народила дитину. Коли батько її став з'ясовувати батьківство дитини, його дочка звалила вину на Феодору (вона думала, що вона є чоловіком). Немовля вручили Феодорі і з соромом вигнали її з монастиря. Феодора скорилася новому випробуванню, вбачаючи в ньому спокутування колишнього гріха.

uk.wikipedia

Вона оселилася з дитиною недалеко від монастиря в курені. Пастухи з жалості давали молоко для немовляти, а сама ж Феодора харчувалася тільки дикими травами. Протягом семи років вона перебувала у вигнанні, а потім знову разом із хлопчиком була прийнята ігуменом монастиря, в якому жила раніше. У Житії описано чудо вчинене Феодорою – під час посухи завдяки її молитвам у висохлому колодязі знову з'явилася вода. Проживши деякий час в монастирі, Феодора померла. Тільки після її смерті ченці дізналися, що разом із ними в монастирі жила жінка в чоловічому образі.

Народні традиції і прикмети

У північних регіонах в цей час буває вже досить холодно, тому в народі говорили: "Федорині вечірки – третя зустріч осені". У південних же регіонах помічали: "На Федору літо закінчується, а осінь починається". До дня преподобної Феодори всі роботи в городі і полі повинні бути завершені. Святу Федору вважали покровителькою озимих хлібів, тому в день її пам’яті ходили дивитися озимі сходи.

Цього дня в давнину влаштовували "капустяні вечорки" – до однієї з господинь додому приходили гості й разом готували різноманітні страви з капусти.

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Не всяке літо до Федори дотягне.

Якщо видно сильні і густі сходи озимих – до хорошого врожаю на наступний рік.

Бджоли літають – до пізньої зими.

Що заборонено робити 24 вересня

Не можна починати жодних справ на Федору – погана прикмета

Цього дня заборонено базікати даремно, мити голову, брехати і піднімати щось на дорозі.

Суворо заборонялося фарбувати губи і наносити макіяж, інакше погрожували довгі важкі хвороби.

На свято вважалося дуже поганою прикметою, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці - вірили, що після цього чоловік сильно зап'є й у родині будуть довгі сварки.

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