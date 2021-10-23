Церковне свято 24 жовтня: день пам'яті апостола Філіпа

Сніг, який цього дня упав на землю і не розтанув, - до врожайного року.
24 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Філіпа - апостола від сімдесяти.
Історія свята
Апостол Філіп походив із Кесарії Палестинської. Учні Ісуса Христа обрали його в число дияконів слідом за святим Стефаном. Коли почалися гоніння на християн, Стефан загинув, а Філіп залишив Єрусалим і прийшов в одне з самарійських міст, де почав проповідувати свою віру. Апостол не тільки розповідав про Христа, але і творив чудеса, виганяв нечистих духів, зціляв хворих і немічних. Завдяки цьому багато язичників увірували в Христа.
Відомо, що у Філіпа було чотири дочки, також вірні християнки. Дівчата мали пророчий дар, а одна з них, Ерміонія, знала лікарське мистецтво і вміла лікувати людей. За переказами, своє життя Філіп закінчив в місті Трал, де служив єпископом.
Народні традиції і прикмети
Люди відзначали, що від цього дня починає холоднішати і на дорогах з’являється розпусниця – багнюка та ожеледиця. "Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило", – казали наші пращури. Господині пекли цього дня смачні пироги з ягодами або грибами.
- Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу; чим вище вони сідають, тим сильнішим буде холод.
- Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.
- Ясний місяць – провісник морозу.
- Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.
Що заборонено робити 24 жовтня
- День дуже енергетично важкий. Якщо хочете, щоб сон, який наснився сьогодні, здійснився, то його потрібно тримати в таємниці.
- Якщо розбився посуд, це недобрий знак.
- Будьте обережніше, так як у цей день гуляють духи природи і стихії.
Читайте також:
- Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати
- Церковні свята у листопаді 2021: православний календар на місяць