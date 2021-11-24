Церковне свято 25 листопада: день пам'яті Іоанна Милостивого

На Івана звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги — до самого Введення.

25 листопада православна церква вшановує пам'ять патріарха Іоанна Милостивого, який жив у Олександрії у 6-7 століттях.

Історія свята

Іоанн був сином губернатора острова Кіпр. Втративши дружину та дітей, чоловік почав вести аскетичне життя, постійно дбав про бідних. Хоча він не був ані ченцем, ані кліриком, народ обрав Іоанна на патріарший престол. Щойно ставши патріархом, Іоанн порахував усіх жебраків в Олександрії і роздав їм своє майно. І згодом він займався добрими справами: давав у своїй хаті притулок бідним людям, викуповував полонених. За це Іоанна прозвали Милостивим.

Народні традиції і прикмети

На Івана звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги — до самого Введення.

Цього дня батьки молилися святому Іоанну Милостивому за своїх доньок і синів, просили їм міцного здоров’я і щасливої долі. Наші предки вважали, що 25 листопада потрібно зробити хоча б одну добру справу. Цим, вірили вони, можна полегшити посмертну долю померлих родичів.

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Що заборонено робити 25 листопада

Не купуйте цього дня взуття, адже це призведе до невдач в особистому житті.

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Не можна сваритися одне з одним. Будьте дружними та привітними.

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