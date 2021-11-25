Церковне свято 25 листопада: день пам'яті Іоанна Златоуста - архієпископа Константинопольського

Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями.

26 листопада православна церква вшановує Іоанна Златоуста — архієпископа Константинопольського, який жив у 4-5 століттях і шанується одним із трьох Вселенських святителів і вчителів (нарівні зі святими Василем Великим і Григорієм Богословом).

Історія свята

Іоанн народився в Антіохії в сім'ї чиновника і здобув чудову освіту. Юнак рано почав вивчати Святе Письмо і незабаром прийняв християнство, а потім і чернецтво. Молоду людину вважали за гідного кандидата на місце єпископа, але він ухилився від сану, віддавши перевагу життю в пустелі. У цей час він написав "Шість слів про священство", "Порівняння влади багатства і переваг царських з істинною і християнською любов'ю чернечого життя" та інші праці. Повернувшись до Антіохії, Іоанн присвятив кілька років створенню нових богословських творінь: "Про провидіння", "Книги про дівство", "До молодої вдови".

Незабаром Іоанна висвятили пресвітера і довірили йому обов'язок нести Слово Боже людям. Він виявився блискучим проповідником і отримав від пастви прізвисько Златоуст. Протягом двадцяти років, двічі на тиждень, а іноді й щодня, Іван проповідував у храмі. У цей же час він написав тлумачення на багато книг Писання, а також безліч бесід, повчань, похвал святих. Ставши 397 року патріархом Константинополя, Іван активно займався духовним удосконаленням священства.

Народні традиції і прикмети

Від Іоанна починалася так звана "пельменна пора". Господині робили фарш (як начинку використовували м'ясо, рибу, гриби), і вся родина куховарила улюблену страву. Пельменів намагалися наліпити якомога більше — одразу на кілька обідів. Їх заморожували просто надворі, і потім просто відраховували необхідну кількість і варили.

Цього дня заведено молитися Іоанну Златоусту за справедливий суд над хабарниками та ошуканцями.

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Поривчастий вітер 26 листопада затихає тільки до вечора – в найближчі дні очікується потепління.

Шум лісу чується – це віщує нещастя.

Вдень почалася снігова буря – вночі буде мороз.

Дерева вкрилися інеєм – за прикметами, буде урожайний рік.

Зайці тікають з лісу – буде холоднеча. Сніг падає великими пластівцями – буде легкий мороз.

Каркають ворони – очікуй відлиги.

Якщо йде дощ або негода, наступного року буде багатий урожай.

Що заборонено робити 26 листопада

Не можна бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях

Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати

Не варто цього дня вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій

Не можна сваритися та ображатися

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