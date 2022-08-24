Церковне свято 25 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 25 серпня в церковному календарі

У четвер, 25 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять мучеників Фотія й Аникити. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 25 серпня — день пам’яті мучеників Фотія й Аникити

Аникита, військовий сановник, викривав імператора Діоклетіана (284-305), який встановив на міській площі знаряддя страти, щоб лякати християн. Розгніваний Діоклетіан наказав мучити святого Аникиту, а потім кинути його на поталу звірам. Але випущений лев став лагідний і пестився до нього.

Раптово почався сильний землетрус, тоді впало капище Геркулеса, і під проваленою міською стіною загинуло багато язичників. Кат заніс меч, щоб відсікти голову святому, але сам впав непритомний. Святого Аникита стали колесувати і палити вогнем, але колесо зупинилося, а вогонь згаснув. Мученика кинули до казана з киплячим оловом, але олово охололо. Так Господь оберігав Свого раба для затвердження багатьох.

Племінник мученика - святий Фотій, вітав страждальця і звернувшись до царя, зазначив: "Ідолопоклонники, твої боги - ніщо!". Меч, занесений над новим сповідником, вразив самого ката. Мучеників посадили до темниці. Через відмову зректися своєї віри їх прив'язали за ноги до диких коней, але святі залишалися неушкодженими. Не постраждали вони і в розпеченій лазні, яка розвалилася.

В результаті Діоклітіан велів розпалити величезну піч, і безліч християн, натхнених подвигами святих Фотія і Аникити, самі ступили в неї зі словами: "Ми християни!". Всі вони померли з молитвою на устах. Тіла святих Аникити і Фотія не постраждали від вогню і навіть волосся їхнє залишилися цілим. Багато з язичників, які були присутні, одночасно увірували в Христа.

Церковний календар на 25 серпня: відео

Народні прикмети на 25 серпня

Люлька тріщить під час паління - до дощу.

Півні втрачають пір'я - до затяжної осені.

Якщо сіно на лузі сиріє - варто чекати на дощ, який, можливо, супроводжуватиметься грозою.

Що не можна робити 25 серпня