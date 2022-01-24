Церковне свято 25 січня: день пам’яті великомучениці Тетяни Римської

25 січня в православному календарі — день пам’яті великомучениці Тетяни Римської. В народі відомий як “Тетянин день”.

Яке сьогодні церковне свято

25 січня Православна Церква вшановує пам’ять великомучениці Тетяни Римської.

Що нам відомо про життя Тетяни Римської

Тетяна народилася в Римі наприкінці II століття в досить багатій та шанованій родині. Її батька тричі обирали консулом. Він таємно сповідував християнську віру, тому виховував доньку у відданості та повазі до Господа. Ще в дитинстві дівчинка напам’ять знала Святе Писання, а коли подорослішала вирішила присвятити своє життя Христу і не виходити заміж.

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Згодом молода Тетяна стала однією з жінок-дияконес римської Церкви, які служили людям, допомагали біднякам та в’язням, підтримували вагітних жінок, готували їх до хрещення дитини.

222 року влада у Римі переходить до шістнадцятирічного Олександра Севіра. Його мати була християнкою, сам Олександр не мав нічого проти християнської віри, але вся влада зосередилася в руках правителів окремих областей та намісників. Практично країною керував єпарх Ульпіан, який поклонявся ідолам та розправлявся з християнами найжорстокішими методами. Під час гонінь схопили і святу Тетяну.

Святу Тетяну Римську довго катували, викололи очі, наносили рани / commons.wikimedia.org

Від жінки вимагали, щоб вона поклонилася ідолам в храмі бога Аполлона та принесла йому жертву. Але свята почала голосно молитися Богу. Її молитва призвела до сильного землетрусу, під час якого ідоли були розтрощені на шматки. Під їхніми уламками загинули також жерці храму. Святу довго катували, викололи очі, наносили рани. Весь цей час вона без перестанку молилася, просила, щоб Бог послав просвітлення її катам. Вісім мучителів враз побачили небесних ангелів, які відбивали удари, які наносилися святій. Вони увірували в Господа і впали долілиць перед Тетяною, прохаючи пробачити їх. За це колишні кати були вбиті на місці своїми ж побратимами.

Наступного дня святу знову почали мучити, вимагаючи відмовитися від віри в Христа і перейти в ідолопоклонство. Тут сталося нове диво. З ран Тетяни замість крові почало текти молоко, яке в повітрі розливалося дивними пахощами. А тіло стало молодим та здоровим, наче і не зазнало жодних мук. На цей раз кати зажадали, щоб Тетяна поклонилася ідолам в храмі богині Деметри. Але там вона знову почала молитися. Тут же блискавка влучила в храм і знищила його.

Голодні леви лягли біля ніг святої Тетяни Римської і лизали її руки, а потім розірвали одного з мучителів / commons.wikimedia.org

Святу почали катувати, кинули на ніч до в’язниці. Але зранку, коли за нею прийшли, всі рани вже затягнулися. Жінку вирішили вивести на арену Колізею і випустити голодних левів. Але тварини лягли біля ніг Тетяни і лагідно лизали її руки. А потім розірвали одного з її мучителів. Тоді святу кинули на багаття, та вогонь її не пошкодив. Кати вирішили, що жінка відьма, а тому обрізали волосся. Адже здавна вірили, що вся сила чаклунок зберігається саме там. А тоді відвели в храм бога Зевса і замкнули на дві доби.

Весь час свята молилася. Коли мучителі прийшли через два дні, побачили, що ідоли розтрощені, а жінка неушкоджена. Тоді стало зрозуміло, що всі тортури безглузді і жінку обезголовили. Разом з нею 25 січня 226 року вбили і її батька.

Великомучениця Тетяна Римська: ікони

На іконах святу Тетяну зображують у ризі червоного кольору, яка є символом смерті і крові / commons.wikimedia.org

Святу Тетяну Римську шанують у всіх християнських конфесіях. Хоча у католиків вона менш відома. На іконах Тетяну зображують у ризі червоного кольору, яка є символом смерті і крові, що була пролита в ім’я Христа. Голову покриває біла хустка, яка символізує цнотливість дівчини. У руці свята Тетяна часто тримає хрест, що вказує на її мученицький подвиг, а в іншій — сувій з текстом для віруючих. На деяких сувоях написано: “В муках молящеся Богу о мучащих ю да подаст им познание истины”.

Народні традиції на 25 січня

25 січня в народі називають “Тетянин день”, “Тетяни”, “Солниш”, “Бабин кут”. Традиційно старші жінки пекли коровай у вигляді сонця, щоб прикликати весну і тепло. А ще дивились на погоду, щоб зрозуміти, якими будуть весна і літо. Віряни обов’язково відвідували церкву, щоб помолитися святій Тетяні Римській.

Погода 25 січня вказує на те, яким буде грудень / Pexels

Народні прикмети 25 січня

Дуже рано сходить сонце, значить птахи скоро повернуться з вирію і прийде весна.

Сніг на день Тетяни означає дощове літо.

Погода 25 січня вказує на те, яким буде грудень.

Мороз і ясно, значить буде гарний врожай.

Вітер дме з півдня, чекайте посушливе літо.

На небі багато зірок, значить весна буде ранньою.

Що не можна робити 25 січня