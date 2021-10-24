Церковне свято 25 жовтня: день пам'яті святих мучеників Прова, Тараха і Андроника

Прикмети цього дня: північний вітер – чекай на похолодання, південний – буде тепло.

25 жовтня православна церква вшановує пам'ять трьох святих мучеників - Прова, Тараха і Андроника, які постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана.

Історія свята

Під час гонінь на християн трьох чоловіків схопили і привели на суд до правителя. Мучителі по черзі запитували Прова, Тараха і Андроніка про те, як їх звуть. І кожен з них давав одну й ту саму відповідь: "Я - християнин, і це ім'я для мене дорожче, ніж те, що дано батьками". Трьох мучеників піддавали новим тортурам, але на всіх допитах вони говорили, що не бояться смерті, тому що оживуть на небесах. Втративши надію відвернути християн від віри, правитель велів кинути чоловіків на поживу диким звірам, але хижаки не чіпали їх.

Народні традиції і прикмети

Святого Андрона (Андроніка) на Русі вважали мудрим звіздарем. У день пам'яті святого було заведено до півночі спостерігати за зоряним небом. За зірками судили і про погоду, і про майбутній урожай. Якщо небо було зоряним, на наступний рік повинен був піти горох. Яскраві зірки віщували морози, тьмяні - відлигу, а миготливі - зміну погоди. Якщо ж бачили падаючу зірку - чекали вітрів і сухого року.

У цей час тривала молотьба - з зерна робили крупу і муку. Тому найпопулярнішим блюдом на селянському столі була каша - ячмінна, вівсяна або пшоняна. Кашу подавали з маслом або з салом, а для дітей її заправляли солодким варенням.

Вітер дме з Півночі – чекай похолодання, а з Півдня – буде тепло.

Поривчастий або слабкий вітер, який постійно змінює напрямок – за прикметами, дуже довго триматиметься похмура погода.

pixabay.com

Що заборонено робити 25 жовтня

Не можна голосно сміятися 25 жовтня, щоб не накликати на себе страшні муки.

Нікого не можна ображати цього дня і вже тим більше мстити. Того, хто порушить заборону, будуть переслідувати суцільні нещастя.

Якщо цього дня постукають у двері, не можна питати: "Хто там?", щоб не впустити в будинок горю.

Щоб не прогнати з дому щастя, не можна сьогодні ворожити, прати, ставити квас, білити стелі, вибивати ковдри з подушками.

Не рекомендується цього дня купувати церковні свічки.

Сьогодні категорично заборонено ворожити на картах.

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