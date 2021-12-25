Церковне свято 26 грудня: день пам'яті святого Євстратія, у народі - відьміни посиденьки

26 грудня вшановується пам'ять п'ятьох мучеників, які постраждали за християнську віру.

26 грудня православна церква відзначаєт пам'ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, які постраждали за віру на початку 4 століття у Севастії.

Історія свята

Першим прийняв муки пресвітер Аравійської церкви Авксентій, якого язичники ув'язнили. Бачачи його стійкість, воєначальник Євстратій сповідував себе християнином, за що його катували. Обох мучеників стратили. Після цього про свою віру в Христа заявили також простолюдин Мардарій та молодий воїн Орест. Їх також засудили до смерті.

Народні традиції

"Мученик Євстрат сонечку радий", - говорили на Русі, помічаючи, що день став трохи довшим. Від Євстратія було заведено стежити за погодою протягом 12 днів: кожен з них передбачав погоду на свій місяць, починаючи від січня.

У народі вірили, що цього дня відьми збираються на посиденьки та тримають пораду: як схопити сонце та зжити його з білого світла. Говорили, що на Євстратія не можна лихословити, інакше відьма може впасти з неба прямо на голову. Не слід також залишати на ганку віник — нечиста сила могла його потягти, щоб за його допомогою підняти снігові вихори і замісти сонце.

Прикмети 26 грудня

Якщо ясного дня з’являється лапатий та голкастий іній – чекай різкого похолодання і хуртовини.

Яка погода 26 грудня, таким і січень буде.

Якщо 26 грудня дуже сонячно, то в наступні дні погода буде морозною і ясною.

Якщо сороки по снігу скачуть, значить, незабаром варто чекати потепління.

Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу.

Зірки яскраві 26 грудня – чекай морозу / Pexels

Що заборонено робити 26 грудня

Лихословити 26 грудня не можна, інакше відьма прямо з неба на голову впаде.

Віники біля входу залишати не можна, тому що відьми заберуть і з їх допомогою піднімуть вихор, щоб сонце замести.

За легендою, відьма не може померти до тих пір, поки комусь не передасть свої знання.

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