Церковне свято 26 січня: день пам’яті Єрмила та Стратоніка Сінгідонських

26 січня в православному календарі — день пам’яті Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

Яке сьогодні церковне свято

26 січня Православна Церква вшановує пам’ять Єрмила та Стратоніка Сінгідонських.

Святий Єрмило був дияконом в місті Сігідунумі (нині Белград, Сербія) та жив за часів тирана Ліцинія, який правив з 308 по 324 рік. Язичники донесли, що Єрмило сповідує християнську віру, до нього прийшли солдати та заарештували його. Святого привели до амфітеатру, де він спокійно відповів на всі запитання імператора. Потім почав насміхатися з нерозумного поклоніння ідолам, за що йому розрізали щоки і кинули до в’язниці.

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Коли святий Єрмило сидів у кайданах, прийшов до нього Ангел Господній. Він втішав ув’язниного і закликав залишатися мужнім до самого кінця. Наступного дня святого знову привели до імператора. На допиті він показав, що його віра зміцнилася. Єрмила бичували різками шість чоловік, але здавалося, що святий не відчуває болю. Весь цей час він молився і просив Бога удостоїти його права стати учасником рятівних пристрастей. По закінченню катування з небес пролунав голос, який пообіцяв, що мученик отримає свій вінець через 3 дні.

В тюрмі працював Стратонік, який бачив всі страждання Єрмила, звернувся до християнської віри і став другом святого. Але відкрито розповісти про свої релігійні переконання він не наважувався. Наступного дня Єрмилу знову привели до імператора і почали катувати. Бачачи, як друга бичують залізними різками, розпорюючи живіт до нутрощів, Стратонік заплакав. Солдати побачили його сльози, що викликало у них певні підозри.

Тоді Стратонік відкрито заявив, що він друг мученика, а також сповідує християнство. Його відразу схопили і почали бити. Стратонік відчув мужність, сміливість і силу. А також просив свого друга, щоб той не переставав молитися Богу. Тоді їх відвели до в’язниці. Єрмила і Стратонік почули голос з небес, який сповістив, що завтра їхній подвиг закінчиться перемогою.

Рано вранці за Єрмилом прийшли солдати. Його підвісили і почали розривати тіло на шматки. Імператор, бачачи, що двоє святих не хочуть поклонятися ідолам, наказав посадити їх в великий кошик і втопити в річці Дунай. Святі зраділи, що повстануть перед Господом, а тому почали співати: “Слава у вишних Богові, на землі мир, у людях благовоління”. Через кілька днів їхні тіла викинуло на берег.

Народні традиції на 26 січня

В народі 26 січня називали “Яремин день”. Намагалися спостерігати за поведінкою домашніх тварин, зокрема кішок та собак, щоб прогнозувати погоду. Також саме 26 січня завжди подавали милостиню, а ще займалися іншою благодійністю.

За вікном 26 січня співає синиця — буде рання весна / Pexels

Народні прикмети 26 січня

Ліс шумить — до відлиги.

Кішка спить і ховає мордочку — будуть морози.

26 січня кіт сидить на підвіконні і дивиться на вулицю — скоро потепліє.

Собака спить калачиком — до холоду, розтягнувся — до відлиги.

За вікном 26 січня співає синиця — буде рання весна.

Що не можна робити 26 січня