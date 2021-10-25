Церковне свято 26 жовтня: день Іверської ікони Божої Матері

26 жовтня у давнину влаштовували лазневий день, саме так згодом стали називати свято.

У православній церкві 26 жовтня особливо шанують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, яка також відома як Привратниця або Вратарниця. Вона вважається чудотворною і, згідно з переказами, була написана євангелістом на ім'я Лука. Сьогодні ікона зберігається на території Іверського монастиря в Греції на священній горі Афон.

Історія свята

Існує така легенда про набуття ікони. В 9 столітті одна мешканка Нікеї, бажаючи врятувати лик Богородиці від іконоборців, опустила ікону в море, де вона зберігалася протягом двох століть. В 11 столітті ченці Іверського монастиря побачили посеред водної гладі зображення Божої Матері, яка підтримується вогненним стовпом. Преподобний Гавриїл Святогорець за вказівкою Діви Марії пройшов водою до ікони і переніс її до монастиря. Однак вранці лик виявили над воротами обителі. Так повторювалося кілька разів, поки, зрештою, ікону не залишили на тому місці, яке вона для себе обрала.

Народні традиції і прикмети

Іверській іконі Божої матері молилися про позбавлення від різних побутових негараздів, про втіху в горі. Також в молитвах просили захисту від пожежі і про примноження родючості землі.

26 жовтня влаштовували лазневий день, саме так згодом стали називати свято. Говорили, що, підливаючи настої цілющих трав і пропарюючись за допомогою віника, можна позбутися від хвороб, зміцнити здоров’я, і це дозволяє пережити сувору зиму без недуг.

pixabay.com

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали – до потепління.

Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.

Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.

Хмари червоного кольору – до дощу.

Хмари з півдня йдуть – до поривчастого вітру.

Що заборонено робити 26 жовтня

Цього дня категорично заборонено лаятися та лихословити.

Також не можна займатися рукоділлям й домашніми справами.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання