Церковне свято 27 грудня: пам'яті мученика Філімона, у народі - Філімонів день

27 грудня церква вшановує пам'ять святих, які постраждали за віру в 3 столітті.

27 грудня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха, які жили в Єгипті і постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана в 3 столітті.

Історія свята

За переказами, під час гонінь християнин Аполлоній, злякавшись страждань, попросив язичника Філімона переодягтися в його одяг і принести жертву ідолам. Однак Філімон несподівано оголосив, що сам вірить у Христа. Аполлоній покаявся та відкрито сповідував свою віру. Обох святих після суворих тортур стратили. У мученні християн брав участь язичник Аріан. Пізніше він покаявся і прийняв хрещення разом зі своїми охоронцями, старшим з яких був Феотіх. Усіх їхніх язичників засудили за відступництво.

Народні традиції

Цей час був найтемнішим у році. У давнину вірили, що поки пітьма не покине землю, біснуватиметься нечиста сила. Вважалося, що у Філімонів день кікімори, єхидні і нетопіри підходять близько до хат, шкребуть у двері, лякають і лякають людей. Втім, добрих господарів, у яких у домі завжди порядок та чистота, злі духи не турбували.

Втім, дні поступово ставали довшими і світлішими. Цього дня говорили: "Зима від ночі урвала, дня приточувала".

По Філімону пророкували погоду на лютий. Окрім того, якщо день видавався студеним, то літо обіцяло бути спекотним. Якщо ж було снігово та вітряно — селяни чекали гарного врожаю наступного року. А от якщо погода мінялася протягом дня кілька разів, то протягом зими слід було чекати відлиг.

Прикмети 27 грудня

Теплий день – літо буде спекотним.

Погода змінюється впродовж дня – невдовзі відлига.

Вітер дме в однин бік, а хмари пливуть в інший – незабаром встановиться похмура і сніжна погода.

Вночі іній був – чекай снігопаду днем.

Над лісом видно сині плями – випаде сніг.

Яка погода 27 грудня, таким буде і лютий.

Тепла погода 27 грудня, літо також буде теплим.

Що заборонено робити 27 грудня

Не можна виходити з дому не вмиваючись.

Не можна сідати в цей день на коня.

Перед початком будь-якої справи потрібно окропити себе водою.

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