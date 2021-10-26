Церковне свято 27 жовтня: день пам'яті святої Параскеви Сербської

Цього дня краще не починати жодних нових справ, вони будуть складно і повільно просуватися, не принесуть бажаного результату.

27 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої Параскеви Сербської, що жила в 11 столітті.

Історія свята

Параскева народилася в місті Епіват на березі Мармурового моря в тій самій сім'ї, що і святитель Ефімії, єпископ Мадітоса. Після смерті батьків дівчина роздала отриманий спадок бідним і вирушила до Константинополя, де прийняла чернечий постриг. Пізніше, зробивши паломництво до Святої землі, вона оселилася в Йорданській долині, а за два роки до смерті повернулася додому, де і померла. Згідно з житієм, знайдені мощі Параскеви прославилися численними чудесами, які творилися поруч з ними.

Народні традиції і прикмети

У народі цей день називали грязнихою, тому що починався сезон дощів, і на вулиці утворювалося багато бруду. Рідко коли на Параскеву було сухо або випадав сніг. За кількістю бруду судили про те, коли настане зима. Якщо бездоріжжя настільки велике, що відбиток кінського копита негайно заливається водою, значить, до зими залишилося чотири тижні. Крім того, велика кількість бруду обіцяла велику кількість дощів навесні.

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Наші предки 27 жовтня з дому нікуди не виходили, тому що по бруду не те що в далекий шлях, до сусідів було не дістатися. Влаштовували ввечері посиденьки за самоваром зі смачною випічкою, розповідали життєві історії.

Що заборонено робити 27 жовтня

Не можна починати жодних нових справ, вони будуть складно і повільно просуватися, не принесуть бажаного результату.

Господиням сьогодні не потрібно займатися пранням, шиттям і прибиранням будинку, краще перенести ці турботи на завтрашній день.

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