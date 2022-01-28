Церковне свято 28 січня: день пам’яті преподобного Павла Фівейського

28 січня в православному календарі — день пам’яті преподобного Павла Фівейського.

Яке сьогодні церковне свято

28 січня Православна Церква вшановує пам’ять преподобного Павла Фівейського. Він був християнським ченцем, який більшу частину свого життя провів на самоті і помер під час молитви Господу.

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Преподобний Павло народився в місті Фіваїди (Єгипет). Рано залишився сиротою і зазнав гонінь з боку родичів, які хотіли забрати собі його майно. Втікаючи від жорсткого переслідування імператора Декія (правив від 249 до 251 року), Павло натрапив на маленьку печеру в пустелі і почав в ній жити.

Вдень і вночі преподобний молився Богу. Їжу йому приносив ворон (хліб та фініки), а одягом слугувало пальмове листя. 341 року Павло помер, стоячи на колінах і молячись Богу. Йому було 113 років, 91 з яких він прожив в самотності у своїй печері.

В V столітті біля печери, в якій жив Павло Фівейський, був заснований монастир Копської православної церкви / commons.wikimedia.org

Саме преподобного Павла вважають батьком православного чернецтва. В V столітті біля печери, в якій жив святий чоловік, був заснований монастир Копської православної церкви. Розташований він поблизу Червоного моря в Аравійській пустелі. Першими його жителями були монахи з Сирії та Єгипту, які поклонялися могилі Павла Фівейського.

Народні традиції на 28 січня

28 січня в народі називали “Павлів день”. Так як це вже кінець зими, дні поступово ставали довшими, пізніше темніло, а тому в народі ходило повір’я: “Павло прийшов і день додав”. А ще вірили, що цього дня набирають сили відуни та ворожки. Церква завжди негативно ставилася до різних чаклунів, ворожок, відунів, а тому закликала цього дня молитися святому Павлу, щоб він захистив людину від негатива.

28 січня защебетали снігурі, значить скоро зміниться погода / Pexels

Народні прикмети 28 січня

Погода вітряна, значить рік буде дощовим.

На вікнах видно візерунки у вигляді колосків, можна очікувати на хороший врожай пшениці.

На небі багато зірок до врожаю льону.

З півночі насуваються хмари, варто чекати похолодання.

Защебетали снігурі, значить скоро зміниться погода.

Що не можна робити 28 січня