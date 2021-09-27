Церковне свято 28 вересня: день пам'яті великомученика Микити Готфського

У народі цей день називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей.

28 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Микити Готфського, який жив у 4 столітті на берегах Дунаю.

Прийнявши хрещення, він почав проповідувати християнство поміж своїх одноплемінників-готфів. Микита завзято викривав в гріхах правителя-язичника Атанаріха, за що його заарештували і піддали тортурам. Язичники хотіли змусити християнина відректися від віри, але Микита був твердий. Зрештою мученика засудили до смерті через спалення, однак вогонь не обпалив тіло святого. Пізніше мощі Микити Готського були перенесені до Константинополя.

Народні традиції і прикмети

У народі цей день називали Гусятником, оскільки саме зараз можна було різати гусей, яких раніше старанно відгодовували. Дикі гуси своєю чергою відлітали у теплі краї, а це означало, що мисливці виходили на останній промисел цього року. Головною стравою цього дня зазвичай був печений гусак.

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Якщо 28 вересня ясно, то на наступний день буде вітряно.

Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

Багато мурашників в лісі – до холодної зими.

Якщо на Микиту гусак пропав, то його водяний забрав.

Дикі гуси на землі сидять – до теплої осені.

Що заборонено робити 28 вересня

Цього дня краще не підходити до водойм, так як за повір'ям може потягти водяний. Єдиний спосіб уникнути такої долі – віддати йому тушку гусака, просто кинути в воду.

Вдома краще нічого цінного не давайте нікому, домовик може розсердитися, що не знайшов пропажу і почне мстити в будинку.

Заборонено сваритися з близькими людьми.

Не варто хизуватися своїми здобутками.

Не можна тримати зло на своїх ворогів.

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