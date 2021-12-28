Церковне свято 29 грудня: день пам'яті святого пророка Аггея

29 грудня вшановується пам'ять одного з останніх пророків Старого Завіту, який жив за 500 років до Різдва Христового.

29 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Аггея – одного з останніх пророків Старого Завіту.

Історія свята

За переказами він жив за 500 років до Різдва Христового. Аггею приписують пророцтва, адресовані юдейському цареві Зоровавелю і первосвященику Ісусу, яких він дорікає у бездіяльності. Аггей спонукав можновладців продовжити реставрацію Єрусалимського храму, яка була припинена за попереднього правителя. Відомостей про життя пророка практично не збереглося. Переказ розповідає лише про те, що Аггей у ранній юності прийшов із Вавилону до Юдеї і передбачив повернення свого народу з полону. Помер він у Єрусалимі, де й був похований.

Народні традиції

У давнину на Агея (Аггея) уважно стежили за погодою, особливо звертаючи увагу на іній. Якщо він густо приспав гілки дерев і споруди, це віщувало теплі святки. Таке траплялося часто. "Агей-пророк сіє іней на поріг", – говорили люди цього дня. Якщо ж уранці був сильний мороз, він міг протриматися до самого Хрещення.

Селяни дивилися, як лежить сніг біля парканів. Якщо кучугури привалювалися впритул до огорожі, це означало, що літо буде неврожайним. Також за погодою на Агея судили про те, яким буде квітень.

Прикмети

Якщо сніг привалив впритул до парканів на Аггея – до невдалого літа, якщо залишається проміжок – на врожайне.

За Агеєм судять про погоду на квітень.

Сильний мороз малює візерунки на склі – прикмета до того, що буде ще 20 днів морозу.

29 грудня на склі мороз намалював візерунки – ще 20 днів протримається холодна погода / pixabay.com

Що не можна робити 29 грудня

Не сідайте на стіл – до біди.

Не розмовляйте з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.

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