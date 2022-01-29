Церковне свято 29 січня: день поклоніння чесним веригам апостола Петра

29 січня в православному календарі — День поклоніння чесним веригам апостола Петра.

Яке сьогодні церковне свято

Павло був одним з апостолів Ісуса Христа. Близько 42 року за наказом Ірода Агріппи його було ув’язнено через проповіді про Господа. У в’язниці Павла скували залізними ланцюгами (веригами). Вночі перед судом до апостола зійшов з небес Ангел. Він зняв з його рук пута та допоміг утекти.

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Новина про це чудо швидко поширилася країною. А віруючі забрали вериги, якими був закутий апостол Павло і зберігали їх як найбільшу коштовність. За переказами вериги навіть могли зцілювати хворих, які до них торкалися.

Через деякий час вериги опинилися у Єврокії, яка була дружиною імператора Феодосія Молодшого. Між 437 та 439 роками вона перенесла їх в Царгород (Єрусалим). А одну з вериг Єврокія відіслала своїй дочці Євдокії, яка побудувала в Римі храм на честь апостолів Петра та Павла. Там ланцюг і зберігається нині.

Інколи вериги виносять на поклоніння народу.

Народні традиції на 29 січня

В народі 29 січня називали “Петро Напівкорм” через те, що домашній худобі ще місяць на зимових кормах жити. Петра часто називали також захисником худоби. Існувало кілька повір’їв: “Постися худоба, якщо господар корму не припас”, “Від Петра-напівкорму — половина зимового корму”.

29 січня сильний мороз, значить літо буде спекотним / Pexels

Народні прикмети 29 січня

Хуртовина вказує на дощове літо.

29 січня вітер дме з півночі — прийдуть морози.

На заході сонце червоне — будуть морозні, але ясні дні.

Сильний мороз 29 січня означав, що літо буде спекотним.

Не небі зірки та місяць видно, значить буде хороший врожай.

Що не можна робити 29 січня