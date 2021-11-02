Церковне свято 3 листопада: день пам'яті Іларіона Великого, у народі – Іларіонів день

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

3 листопада православна церква вшановує пам'ять двох святих з однаковими іменами – Іларіона Великого, який жив у 3-4 століттях у Палестині, та Іларіона Псковоозерського, який жив у 15 столітті на Русі, неподалік Чудського озера.

Історія свята

Іларіон Великий вивчав науки в Олександрії, там же прийняв християнство. Повернувшись до батьківщини, преподобний пішов до самітників поблизу Гази. Іларіон вважається засновником кількох монастирів та першим проповідником чернецтва в Палестині. Наприкінці свого життя святий вирушив у подорож, щоб знову відвідати Єгипет та поклонитися могилі святого Антонія Великого. Помер Іларіон на острові Кіпр, заздалегідь передбачивши свою смерть.

Іларіон Псковоезерський був учнем преподобного Єфросина Псковського. Він заснував Озерський Покровський монастир на березі річки Жовчі, що впадає в Чудське озеро, і став першим настоятелем. Обитель стала важливим релігійним центром, і, попри близькість Лівонського ордену, православ'я швидко поширювалося поміж місцевих мешканців.

Народні традиції і прикмети

На Іларіона помічали: якщо сніг ляже на сиру землю і не розтане, значить, навесні рано зацвітуть проліски. Якщо ж сніг випаде на мерзлий ґрунт — наступного року можна чекати на гарний урожай хліба.

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Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

Якщо дим іде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

Якщо 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

Що заборонено робити 3 листопада

Не можна вирушати у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.

Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.

Не говорити погані речі про людей.

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