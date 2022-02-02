Церковне свято 3 лютого: день пам’яті преподобного Максима Сповідника і преподобного Максима Грека

3 лютого в православному календарі — день пам’яті преподобного Максима Сповідника і преподобного Максима Грека.

Яке сьогодні церковне свято

Що ми знаємо про преподобного Максима Сповідника?

Народився близько 580 року в Константинополі та виховувався у благочестивій християнській родині. Змолоду отримав хорошу освіту, вивчав риторику, граматику, філософію і Богословську діалектику. Пішов на державну службу і одразу отримав посаду першого секретаря імператора Іраклія. Але його дуже сильно обтяжувало придворне життя, тому він пішов до Хрисопольської обителі, де прийняв чернечий постриг.

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Скоро преподобний Максим отримав любов всієї братії та став ігуменом монастиря. 633 року на прохання майбутнього святителя Єрусалимського Патріарха Софронія виїхав до Олександрії. Шлях його пролягав через острів Крит, де почалася його діяльність в якості проповідника. Близько 6 років пробув преподобний в Олександрії та її околицях. У той час популярним стало монофелітське вірування, якого Максим не притримувався. Він ніс в маси справжнє Православ’я.

641 року помирає імператор Іраклій і його трон посідає жорстокий Констанс II, який був відвертим прихильником монофелітів. Напади єретиків на православних християн посилилися. Тоді Максим вирушив до Карфагену, де проповідував близько 5 років.

647 року преподобний Максим поїхав до Африки, де на соборах єпископів відкрито засуджував монофелітів. Коли про це почув імператор Констанс II, то наказав схопити Максима. Але наказ цей був виконаний лише через 5 років. 656 року преподобного заслали в Фракію, потім знову привезли в Константинополь, де посадили у в’язницю. Там піддали багатьом тортурам, зокрема відсікли праву руку і відрізали язика. Але Господь виявив чудо і Максим зміг говорити.

Цитати преподобного Максима Сповідника

Неможна допомагати єретикам в утвердженні їх безумних вірувань, тут треба бути різким і непримиримим. Бо я не називаю любов'ю, але людиноненавистництвом і відпадіння від Божественної любові те, коли хто-небудь утверджує єретиків в їх заблудженнях на їх неминучу погибель. Страх Божий є двоякий: один постає через погрозу карою, породжуючи поміркованість, терпеливість, уповання на Господа, безпристрасність, а з неї — любов.

Інший страх — пов'язаний із самою любов'ю, привносить в душу благоговіння, аби вона від дерзновення любові не стала нехтувати Бога. Страх є чистий і нечистий.

Страх, що його спричинили прогрішення та очікування мук, — нечистий, бо породжений усвідомленням свого переступу і він минущий, адже відходить разом із відпущенням гріха через покаяння.

А страх, який і без цього боязкого хвилювання, спричиненого гріхами, завжди присутній в душі, є чистий і не відійде ніколи. Він якось співвластивий Богові, немов данина, принесена від імені сотворіння, виявляючи притаманне всім благоговіння перед Його величчю, яка вища від будь-якого царства і сили.

Що ми знаємо про преподобного Максима Грека?

А ще 3 лютого вшановують пам'ять преподобного Максима Грека / commons.wikimedia.org

Преподобний Максим Грек (ім’я в миру Михайло Триволис) народився близько 1475 року в Греції в аристократичній сім’ї. В кінці XV століття він переїхав до Італії і познайомився там з багатьма відомими діячами італійського Відродження. Проте ідеї гуманізму його не захоплювали, а ось проповіді католицького священника справили неабияке враження. Можливо, саме завдяки їм майбутній преподобний Максим оселився в домініканському монастирі Сан-Марко. 1504 року він відправляється до Афону, де повертається на православ’я і приймає постриг.

1525 року Максима Грека звинуватили у зраді та єресі, спочатку засудили, а потім ув’язнили у Іосифо-Волоколамському монастирі. Там він отримує заборону вести літературну діяльність.

1531 року його знову засуджують. На цей раз за чаклунство і чорнокнижництво. Церковний суд визнає його винним, але умови покарання вирішили пом’якшити. Йому, наприклад, повернули частину архіву, що був конфіскований під час першого арешту.

Максим Грек вважається автором багатьох творів.

Народні традиції на 3 лютого

3 лютого пари часто проводили ритуали на зміцнення шлюбу. Для цього бралися за руки і промовляли таку молитву: “Що Бог з'єднав, то людині роз'єднати не під силу”. Преподобний Максим вважається захисником і втішником в бідах. Тому сьогодні молилися і згадували гарним словом всіх, хто коли-небудь допомагав ближньому. Тако святому молилися про заступництво сиріт і вдов.

3 лютого день погожий, значить весною буде гарна погода / Pexels

Народні прикмети 3 лютого

Безхмарна погода до ранньої весни.

3 лютого день погожий, значить весною буде гарна погода.

А сухий і холодний день прогнозує дощовий серпень.

Що не можна робити 3 лютого