Церковне свято 3 вересня: день пам'яті святого апостола Тадея

У давнину вважали, якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, така сама погода буде весь наступний місяць.
3 серпня православна церква вшановує пам'ять святого Тадея - апостола від сімдесяти (так називали учнів Ісуса Христа, що не входять в число найближчих, а також учнів дванадцяти апостолів).
Історія свята
Тадей народився в сирійському місті Едессі. Прийшовши одного разу до Єрусалима на свято, він почув проповідь Іоана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше, зустрівши Ісуса, він став його учнем. Після страти Христа і його воскресіння апостол Тадей вирушив проповідувати в Сирію і Месопотамію. У своєму рідному місті Едессі він навернув до християнства князя Авграря, багатьох простих людей і навіть жерців. Проповіді Тадея часто супроводжувалися дивами - той же Авгарь дивним чином вилікувався від прокази. Князь Авгарь хотів нагородити апостола Тадея дарами, але той відмовився і пішов з проповіддю в інші міста, звертаючи багатьох язичників до християнської віри. Дійшовши з проповіддю до фінікійського міста Віріта (Бейрута), він заснував там Церкву і в тому ж місті мирно помер 44 року.
Народні традиції і прикмети
На Тадея було заведено прибирати льон. Спостерігали цього дня за погодою. Якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, то того ж можна було чекати ще на чотири тижні вперед.
- Багато павутини – до тепла.
- На Тадея сухо – весь вересень буде без дощів.
- Багато жолудів вродило до цього дня – на Різдво буде багато снігу.
- Миші зерно крадуть – до холодної та сніжної зими.
- Кури линяють – зима буде теплою.
- Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти почало, то "бабине літо" довгим буде.
Що заборонено робити 3 вересня
- Не можна слухати чужі поради
- Не можна зранку вирушати в дорогу
- Не можна пити алкоголь
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