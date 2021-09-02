Церковне свято 3 вересня: день пам'яті святого апостола Тадея

У давнину вважали, якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, така сама погода буде весь наступний місяць.

3 серпня православна церква вшановує пам'ять святого Тадея - апостола від сімдесяти (так називали учнів Ісуса Христа, що не входять в число найближчих, а також учнів дванадцяти апостолів).

Історія свята

Тадей народився в сирійському місті Едессі. Прийшовши одного разу до Єрусалима на свято, він почув проповідь Іоана Предтечі і прийняв від нього хрещення в Йордані. Пізніше, зустрівши Ісуса, він став його учнем. Після страти Христа і його воскресіння апостол Тадей вирушив проповідувати в Сирію і Месопотамію. У своєму рідному місті Едессі він навернув до християнства князя Авграря, багатьох простих людей і навіть жерців. Проповіді Тадея часто супроводжувалися дивами - той же Авгарь дивним чином вилікувався від прокази. Князь Авгарь хотів нагородити апостола Тадея дарами, але той відмовився і пішов з проповіддю в інші міста, звертаючи багатьох язичників до християнської віри. Дійшовши з проповіддю до фінікійського міста Віріта (Бейрута), він заснував там Церкву і в тому ж місті мирно помер 44 року.

Народні традиції і прикмети

На Тадея було заведено прибирати льон. Спостерігали цього дня за погодою. Якщо на Тадея небо чисте і сонце світить ясно, то того ж можна було чекати ще на чотири тижні вперед.

Багато павутини – до тепла.

На Тадея сухо – весь вересень буде без дощів.

Багато жолудів вродило до цього дня – на Різдво буде багато снігу.

Миші зерно крадуть – до холодної та сніжної зими.

Кури линяють – зима буде теплою.

Верхівки беріз пожовкли – до ранньої осені. Якщо ж дерево знизу жовтіти почало, то "бабине літо" довгим буде.

pixabay.com

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