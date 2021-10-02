Церковне свято 3 жовтня: день пам'яті великомученика Євстафія Римського

Цього дня у старовину відзначали свято мельників, оскільки 3 жовтня практично завжди дув сильний вітер.

3 жовтня православна церква вшановує пам'ять великомученика Євстафія Римського. Він був воєначальником при імператорі Титі і Траяні.

Істоіря свята

Євстафій вирішив прийняти християнство після того, як під час полювання побачив між рогами оленя образ розп'ятого Спасителя. Разом з ним хрестилися його дружина Феописта і двоє їхніх синів. Євстафію випала важка доля: його слуги померли, худоба упала, а сам він був розлучений з дружиною і дітьми.

Перенісши випробування без нарікання, чоловік знову возз'єднався з рідними, а пізніше імператор Траян закликав його в якості воєначальника. При наступному правителі, Адріані, який влаштував велике язичницьке свято, Євстафій відмовився принести жертви ідолам. Розгніваний імператор стратив християнина.

Народні традиції і прикмети

На Русі святого Євстафія іменували вітряком, а цей день називали Астафієви вітри. "Вітряк дме всяк", - говорили люди. По тому, як дме вітер, судили про погоду: якщо з півночі - до холоднечі, з півдня - до тепла, із заходу - до дощу, зі сходу - до ясних днів. Південний вітер також обіцяв добрий урожай озимих. Дивилися і на інші прикмети: якщо в цей день тепло, і летить павутина, значить, сніг випаде ще нескоро. А ось якщо шишки на ялинках виросли низько, потрібно було чекати ранніх морозів.

Зазвичай 3 жовтня було заведено рубати капусту, оскільки вважали, що саме зараз капуста – найсмачніша.

Також в цей день відзначали свято мельників, оскільки в цей день практично завжди дув сильний вітер, а млини працювали саме з допомогою цієї стихії.

УНІАН

Павутина 3 жовтня літає і туман стоїть – осінь буде теплою, а зима настане нескоро.

Багато шишок на нижніх гілках ялин – чекай ранніх морозів.

Якщо шишок більше вгорі, то, відповідно до прикмет, холодним буде кінець зими.

Що заборонено робити 3 жовтня

Сьогодні не можна струшувати воду з вимитих рук.

Не варто робити подарунки цього дня.

Заборонено збиратися за загальним столом 13 осіб одночасно.

Сьогодні не можна йти в ліс, бо можна легко заблукати.

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