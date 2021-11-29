Церковне свято 30 листопада: день пам'яті святителя Григорія Чудотворця

У народі Григорія називали Зимовказівником - яким був цей день, такою мала бути і вся зима.

30 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія Чудотворця, який жив у 3 столітті у Малій Азії.

Історія свята

Майбутній святитель народився в місті Неокесарії в язичницькій сім'ї, але, отримавши прекрасну освіту, від юності прагнув знайти справжній сенс життя. Істина відкрилася Григорію лише у Святому Євангелії, і юнак прийняв християнство.

Григорій вів благочестиве життя, утримував себе у чистоті та цнотливості, що викликало роздратування у його однолітків-язичників. Вони вирішили зганьбити юнака і підіслали до нього блудницю, яка почала вимагати з нього плату за нібито скоєний ним гріх. Однак, отримавши гроші, жінка впала на землю у нападі, а потім сама зізналася в ошуканстві. Григорій звершив над грішницею молитву, і біси покинули її.

Пізніше Григорій пішов до пустелі, де хотів жити на самоті до кінця своїх днів. Однак йому судилося стати єпископом Неокесарії. У цій ролі він зробив багато праведних справ і прославився дивами, за допомогою яких зцілював хворих, виганяв бісів, примиряв тих, хто ворогує.

Народні традиції і прикмети

У давнину на Григорія проводилися багатолюдні свята і гуляння. Дорослі та діти каталися на санях, намагаючись покотитися якнайдалі, щоб наступний рік був вдалим. Була поширена традиція перекидатися в снігу, чим активно займалися хлопці. Говорили, що завдяки цьому зима затримається, а це, водночас, позитивно вплине на врожай.

У народі зауважували: "Який Григорій — така й зима". Дивилися також на лід на річці: якщо він був темним, це віщувало гарний урожай наступного літа.

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Що заборонено робити 30 листопада

Не міряйте чужі обручки – це призведе до нещастя.

Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

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