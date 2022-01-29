Церковне свято 30 січня: день пам’яті преподобного Антонія Великого

30 січня в православному календарі — день пам’яті преподобного Антонія Великого.

Яке сьогодні церковне свято

Народився преподобний Антоній в Єгипті (жив між III та IV століттями) в сім’ї багатих та благочестивих християн. Саме тому виховувався в православній вірі, не знав нічого, окрім дому та своїх батьків. Вже в юнацькому віці, не знаючи навіть письма, розпалився бажанням провести своє життя в служінні Господу. Коли померли батьки Антонія, хлопець згадав слова Ісуса Христа, описані в Святому Євангеліє: “Якщо хочеш досконалим бути, іди продай маєтки твої і роздай бідним, і йди услід за Мною, і будеш мати скарб на Небі”. Саме тому він роздав біднякам всі маєтки, які в нього були, та почав вести аскетичне життя.

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У той час в Єгипті ще не було монастирів і ніхто не знав про пустельне життя. Але люди, які хотіли служити Богу, йшли від свого села, оселялися поблизу і в самоті молилися. І серед них жив один чернець, який ще з юності усамітнився. Антоній познайомився з ним і набрався його сміливості. А тому також поселився поблизу міста, в якому виріс. Пам’ятаючи істину, описану Богом, “Хто не працює, хай не їсть”, Антоній займався рукоділлям, продавав або міняв на їжу свою роботу. А ще неперестанно молився.

Коли було Антонію вже 35 років, прийшов він до старця і запропонував піти в пустелю разом і жити там, прославляючи Господа. Таке було в новинку старцю, а тому він відмовився. Антоній, відклавши страх, вирушив в путь наодинці. Побачив в пустелі печеру і там оселився. У відлюдництві провів Антоній двадцять років. За цей час довкола нього зібралося чимало людей, які також хотіли покласти своє життя на служінню Богу. І став преподобний для них справжнім наставником. Згодом виріс біля печери монастир. А учні його, подорожуючи по Єгипту, засновували свої монастирі.

Антоній не раз боровся з дияволом та бісами

За своє життя Антоній не раз боровся з дияволом та бісами. Бачачи його непохитну віру в Бога, диявол запалився бажанням перетворити преподобного на свого слугу. Та Антоній залишався незламним у своїй вірі. Саме йому приписують вираз: “Я бачив усі пастки, ворогом розставлені на землі, і сказав із зітханням: "Хто зможе їх обійти?" Тоді я почув голос, який сказав: "смиренний””. Серед віруючих Антоній мав дуже великий авторитет. Одного разу, будучи в Олександрії, він навіть допоміг припинити суперечку християн з послідовниками аріанського вчення.

Помер старець в своїй печері у віці 105 років. Своїм учням перед смертю він наказав нікому не показувати місця свого поховання, так як боявся обожнення. Втім, через 200 років його мощі все ж знайшли. Сьогодні вони зберігаються в різних храмах.

Народні традиції на 30 січня

В народі 30 січня називали “Антоній Перезимник”, тому що саме ця дата вважалася переломною для зими. На пам’ять про довгу боротьбу преподобного з демонами та дияволом, наші предки здійснювали різноманітні обряди, які були оберегами від нечистої сили. Наприклад, від самої хати до перехрестя йшли задом наперед, а в кінці шляху свої сліди палицею перехрещували.

Господині для дітей 30 січня традиційно готували коробків з пшеничного борошна, толокна, солі, масла, яєць, молока. Ці булочки були символом сонця і “притягували” тепло.

30 січня білки збираються в одному дуплі, чекали на довгі і люті морози / Pexels

Народні прикмети 30 січня

Якщо надворі 30 січня тепло, то весна буде ранньою.

Снігопад вказує на пізній прихід весни.

30 січня ясний день і вітру немає, значить скоро чекайте похолодання.

Якщо білки збираються в одному дуплі, чекали на довгі і люті морози.

Що не можна робити 30 січня