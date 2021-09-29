Церковне свято 30 вересня: день пам'яті чотирьох мучениць - Віри, Надіі, Любові та матері їхньої Софії

Якщо журавлі полетять цього дня на південь, то на Покров вже буде мороз.
30 вересня православна церква вшановує пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
Історія свята
У 2 столітті, за царювання імператора Адріана (117-138) в Римі жила благочестива вдова Софія. У неї були три дочки, Віра, Надія і Любов, що носили імена трьох головних християнських чеснот. Софія виховала дочок у любові до Бога, навчаючи не прив'язуватися до земних благ.
Дізнавшись про це, імператор спробував навернути їх в язичництво - спочатку домовленостями і подарунками, а потім погрозами. Розгніваний Адріан велів піддати дітей різним тортурам. Святу Софію не піддали тілесним мукам, але прирекли її на ще сильніші душевні муки від розлуки з закатованими дітьми. Страдниця поховала чесні останки своїх дочок і два дні не відходила від їх могили. На третій день Господь послав їй тиху кончину і прийняв її багатостраждальну душу в небесні обителі.
Постраждали вони в 137 році. Старшій, Вірі, тоді було 12 років, другій, Надії, - 10, а молодшій, Любові, - лише 9 років. Мощі святих мучениць від 777 року покояться в Ельзасі, в церкві Ешо. Початкові грецькі імена дівчат - Пістіс, Елпіс і Агапе - були перекладені, а ім'я матері - Софія (що означає "мудрість") - зберегло оригінальне звучання.
Народні традиції і прикмети
На Русі цього дня святкували свої іменини багато дівчат і жінок, адже ці чотири імені були дуже популярні в народі. Тому з часом почали святкувати велике свято - Вселенські бабські іменини. З ним вітали всіх жінок. Іменини святкували зазвичай три дні, прославляючи материнську мудрість і жіночі чесноти - віру, надію і любов.
Зазвичай свято в пам'ять Віри, Надії і Любові видається ясним і теплим. Люди помічали: якщо журавлі полетять цього дня на південь, то на Покров вже буде мороз.
- Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.
- Якщо ранок похмурий, то найближчим часом погода буде доброю.
- Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час вирушати на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.
Що заборонено робити 30 вересня
- Весілля і заручини 30 вересня не проводять — погана прикмета
- Жінкам не варто сьогодні займатися домашніми справами
- Не можна влаштовувати жодних гулянь
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