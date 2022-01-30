Церковне свято 31 січня: день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських

31 січня в православному календарі — день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Яке сьогодні церковне свято

Житіє святителя Афанасія

Народився святитель Афанасій, майбутній архиєпископ Олександрійський, близько 297 року в Олександрії. Його родина сповідувала християнство і відрізнялася доброчесністю. З дитинства Афанасій ріс в атмосфері поклоніння Господу. З іншими дітьми грав в гру священників, сам же завжди виконував роль єпископа. Цікаво, що вже в ранньому віці вмів з точністю виконувати всю церковну службу. Коли в гру вступали діти з язичницьких сімей, обов’язково розказував їм про Ісуса Христа. Якщо вони хотіли приєднатися до християнства, вів їх на берег моря і проводив обряд хрещення.

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В 21 рік Афанасій висвятився на диякона Олександрійської Церкви. А коли помер святитель Олександр, він став його наступником і зайняв посаду Первосвятителя Олександрійської Церкви. 326 року став єпископом Олександрійським.

Ставши на чолі Олександрійської Церкви, Афанасій продовжив боротьбу з єретиками. На жаль, вони користувалися при дворі привілегіями, а тому зуміли добитися засудження єпископа. 336 року його відправили у вигнання в місто Трір. Повернутися на батьківщину Афанасій зміг лише після смерті імператора Костянтина.

Незважаючи на постійні переслідування і гоніння єретиків, Афанасій всі ці роки (а це близько 20 років) продовжував відстоювати чистоту православного християнства. Намагався за будь-якої нагоди викрити аріан. А ще написав чимало священних трактатів. Помер святитель 372 року.

Житіє святителя Кирила

Що нам відомо про святителя Кирила Олександрійського? / commons.wikimedia.org

Народився Кирило в знатній сім’ї, яка сповідувала християнство. Ще в юності став одним з найзапекліших борців за православ’я та великих учителів Церкви. Він займався вивченням Святого Письма, а також вивчав світські науки, зокрема філософію.

Після смерті Патріарха Феофіла святителя Кирила було одностайно обрано на патріарший престол Олександрійської Церкви. Відразу ж він почав свою боротьбу проти єретиків, яких було дуже багато на цих землях. Побачив, що вмовляння і проповіді не дають жодного результату, а тому вирішив вигнати їх з Олександрії.

Помер Кирило в 444 році. Олександрійською Церквою він керував 32 роки. За цей час написав чимало книг, особливо випустив трактування Євангелія від Іоанна, Луки, а також Послання апостола Павла.

Народні традиції на 31 січня

В народі 31 січня називають “Афанасій Ломонос”, тому що цього дня буває настільки сильний мороз, що починає “ломити ніс”. Навіть існувала приказка: “Афанасій Ломонос – бережи вуха і ніс”. Селяни починали оглядати припаси, які залишилися в хліву. Якщо їх ще більше половини, то спокійно чекали весни, а якщо менше, намагалися економити корм.

Заметіль 31 січня означає, що весна прийде пізно / Pexels

Народні прикмети 31 січня

Заметіль 31 січня означає, що весна прийде пізно.

Якщо сьогодні відлига, то влітку буде погана погода.

31 січня зграями кружляють ворони, похолодання будуть затяжними.

Сонце виглянуло аж опівдні, весна ранньою буде.

Що не можна робити 31 січня