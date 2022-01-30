Церковне свято 31 січня: день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських

31 січня в православному календарі — день пам’яті святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.
Яке сьогодні церковне свято
Житіє святителя Афанасія
Народився святитель Афанасій, майбутній архиєпископ Олександрійський, близько 297 року в Олександрії. Його родина сповідувала християнство і відрізнялася доброчесністю. З дитинства Афанасій ріс в атмосфері поклоніння Господу. З іншими дітьми грав в гру священників, сам же завжди виконував роль єпископа. Цікаво, що вже в ранньому віці вмів з точністю виконувати всю церковну службу. Коли в гру вступали діти з язичницьких сімей, обов’язково розказував їм про Ісуса Христа. Якщо вони хотіли приєднатися до християнства, вів їх на берег моря і проводив обряд хрещення.
В 21 рік Афанасій висвятився на диякона Олександрійської Церкви. А коли помер святитель Олександр, він став його наступником і зайняв посаду Первосвятителя Олександрійської Церкви. 326 року став єпископом Олександрійським.
Ставши на чолі Олександрійської Церкви, Афанасій продовжив боротьбу з єретиками. На жаль, вони користувалися при дворі привілегіями, а тому зуміли добитися засудження єпископа. 336 року його відправили у вигнання в місто Трір. Повернутися на батьківщину Афанасій зміг лише після смерті імператора Костянтина.
Незважаючи на постійні переслідування і гоніння єретиків, Афанасій всі ці роки (а це близько 20 років) продовжував відстоювати чистоту православного християнства. Намагався за будь-якої нагоди викрити аріан. А ще написав чимало священних трактатів. Помер святитель 372 року.
Житіє святителя Кирила
Народився Кирило в знатній сім’ї, яка сповідувала християнство. Ще в юності став одним з найзапекліших борців за православ’я та великих учителів Церкви. Він займався вивченням Святого Письма, а також вивчав світські науки, зокрема філософію.
Після смерті Патріарха Феофіла святителя Кирила було одностайно обрано на патріарший престол Олександрійської Церкви. Відразу ж він почав свою боротьбу проти єретиків, яких було дуже багато на цих землях. Побачив, що вмовляння і проповіді не дають жодного результату, а тому вирішив вигнати їх з Олександрії.
Помер Кирило в 444 році. Олександрійською Церквою він керував 32 роки. За цей час написав чимало книг, особливо випустив трактування Євангелія від Іоанна, Луки, а також Послання апостола Павла.
Народні традиції на 31 січня
В народі 31 січня називають “Афанасій Ломонос”, тому що цього дня буває настільки сильний мороз, що починає “ломити ніс”. Навіть існувала приказка: “Афанасій Ломонос – бережи вуха і ніс”. Селяни починали оглядати припаси, які залишилися в хліву. Якщо їх ще більше половини, то спокійно чекали весни, а якщо менше, намагалися економити корм.
Народні прикмети 31 січня
- Заметіль 31 січня означає, що весна прийде пізно.
- Якщо сьогодні відлига, то влітку буде погана погода.
- 31 січня зграями кружляють ворони, похолодання будуть затяжними.
- Сонце виглянуло аж опівдні, весна ранньою буде.
Що не можна робити 31 січня
- 31 січня намагалися не сваритися з рідними і друзями.