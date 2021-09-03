Церковне свято 4 вересня: день пам'яті мученика Агафоніка

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.
Православна церква 4 вересня вшановує пам'ять мученика Агафоніка Нікомидійського, що зазнав страждання за віру Христову в 4 столітті.
Історія свята
Мученик Агафонік прийняв смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Він походив із знатного роду Гіппасіева, жив в Нікомидії. Він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема і самого першого з члена Сенату (принцепса).
Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.
Народні традиції і прикмети
Цей день у старовині називали "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потіхи лісовика". Цього дня лісовики можуть дозволяти собі приходити в гості та робити капості: "На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по клунях".
Різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у замріяної матері. Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.
- День сонячний - до теплої осені.
- Багато грибів у лісі - до поганої риболовлі.
- Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
- Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.
- Тепло і павутина летить - до доброї осені.
- Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.
- Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.
Що заборонено робити 4 вересня
- Не можна довго працювати на кухні
- Не можно ходити босоніж по траві
- Не можна ходити до лісу
- Не можна вживати матюки
- Не можна забагато їсти
- Не можна брати та давати гроші у борг
- Не можна виходити на вулицю після заходу сонця
- Не можно голосно веселитися
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