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Церковне свято 4 вересня: день пам'яті мученика Агафоніка

Церковне свято 4 вересня: день пам'яті мученика Агафоніка

https://azbyka.ru/

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

Православна церква 4 вересня вшановує пам'ять мученика Агафоніка Нікомидійського, що зазнав страждання за віру Христову в 4 столітті.

Історія свята

Мученик Агафонік прийняв смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Він походив із знатного роду Гіппасіева, жив в Нікомидії. Він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема і самого першого з члена Сенату (принцепса). 

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

Народні традиції і прикмети

Цей день у старовині називали "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потіхи лісовика". Цього дня лісовики можуть дозволяти собі приходити в гості та робити капості: "На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по клунях". 

Різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у замріяної матері. Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

  • День сонячний - до теплої осені.
  • Багато грибів у лісі - до поганої риболовлі.
  • Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.
  • Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.
  • Тепло і павутина летить - до доброї осені.
  • Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.
  • Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.

Що заборонено робити 4 вересня

  • Не можна довго працювати на кухні
  • Не можно ходити босоніж по траві
  • Не можна ходити до лісу
  • Не можна вживати матюки
  • Не можна забагато їсти
  • Не можна брати та давати гроші у борг
  • Не можна виходити на вулицю після заходу сонця
  • Не можно голосно веселитися

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