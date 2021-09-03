Церковне свято 4 вересня: день пам'яті мученика Агафоніка

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

Православна церква 4 вересня вшановує пам'ять мученика Агафоніка Нікомидійського, що зазнав страждання за віру Христову в 4 столітті.

Історія свята

Мученик Агафонік прийняв смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Він походив із знатного роду Гіппасіева, жив в Нікомидії. Він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема і самого першого з члена Сенату (принцепса).

Святому Агафоніку традиційно моляться про зцілення від хвороб очей, а також про захист від нечистої сили і лихого ока.

Народні традиції і прикмети

Цей день у старовині називали "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потіхи лісовика". Цього дня лісовики можуть дозволяти собі приходити в гості та робити капості: "На Агафона лісовик з лісу в поле виходить, бігає по селах і селах, розкидає снопи по клунях".

Різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у замріяної матері. Овинник підпалює снопи, а чоловіки виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

День сонячний - до теплої осені.

Багато грибів у лісі - до поганої риболовлі.

Туман в сонячних променях швидко розсіюється - тепла погода триватиме багато днів.

Мало грибів, але багато горіхів - до холодної і сніжної зими.

Тепло і павутина летить - до доброї осені.

Павутина низько летить - до теплої зими, високо - до холодної.

Якщо пугач гупає біля будинку, то десь неподалік бродить лісовий дух.

Що заборонено робити 4 вересня

Не можна довго працювати на кухні

Не можно ходити босоніж по траві

Не можна ходити до лісу

Не можна вживати матюки

Не можна забагато їсти

Не можна брати та давати гроші у борг

Не можна виходити на вулицю після заходу сонця

Не можно голосно веселитися

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