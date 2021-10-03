Церковне свято 4 жовтня: день пам'яті апостола Кодрата

У народі цього дня було заведено обов'язково працювати, оскільки саме це обіцяє добробут і багато грошей найближчим часом.

4 жовтня православна церква вшановує пам'ять апостола від сімдесяти Кодрата, який в 1 столітті проповідував слово Боже в Афінах і носив чин єпископа.

За переказами, він навернув до християнства багатьох язичників, що викликало ненависть закоренілих ідолопоклонників. Одного разу розлючений натовп напав на Кодрата, щоб побити його камінням. Хоча Кодрат залишився живий, язичникам вдалося його схопити і кинути в темницю, де мученик згодом помер від голоду. Найвідомішею працею Кодрата вважається апологія християнства, яка так вразила імператора Адріана, що він видав указ, що забороняє засуджувати кого-небудь без доказів.

Крім цього в церкві відбуваються молебні на честь пресвітера Андрія і єпископа Іпатія.

Народні традиції і прикмети

На Русі Кіндрата (Кодрата) та Іпата вважали днем ​​родючості і землеробства. Цього дня обов'язково потрібно було працювати - першою чергою удобрювати землю свіжим гноєм.

Також цього дня примічали, яка стоїть погода. Вважалося, що вона протримається без зміни чотири тижні. Також знали, що якщо при різкому північно-східному вітрі світить сонце, то зима буде холодною.

Різко 4 жовтня похолодало – скоро прийде зима.

Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною і суворою.

Днем холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Associated Press

Що заборонено робити 4 жовтня

Цього дня в жодному разі не можна нічого піднімати з перехрестя.

Не позичайте нікому гроші.

Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.

Не здійснюйте великих покупок – радості вони вам не принесуть.

Не можна 4 жовтня свататися – до розпаду пари.

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