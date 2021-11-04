Церковне свято 5 листопада: день пам'яті апостола Якова - брата Господнього

Якщо сніг, який падав цього дня, був рясним і не танув, то зима обіцяла бути м'якою, а літо врожайним.

5 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з апостолів від сімдесяти - Якова Молодшого, прозваного братом Господнім. Є різні версії походження цієї прізвиська. Найпоширенішою вважається та, яка називає Якова двоюрідним братом Ісуса Христа. Ще за однією версією він доводиться сином Йосипу, який народився ще до його заручення з Дівою Марією.

Історія свята

За переказами, за земного життя Христа Яків не визнавав його Спасителем, але звернувся у віру після смерті та воскресіння Ісуса. Його називають першим єпископом Єрусалиму. Близько 63 року Яків прийняв мученицьку смерть: юдеї скинули його з ганку храму та побили камінням.

Народні традиції і прикмети

На Русі цього дня було заведено грати в так звані бджолині ігри - наслідувати дзижчання бджіл і є мед. Говорили, що чим більше меду з'їсть господар і чим голосніше дзижчатиме, тим краще роїться бджоли навесні, і тим більше меду вдасться зібрати наступного літа.

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Існував звичай "загодовувати" землю: розламували вчорашній пиріг, що залишився від свята Казанської ікони, і розкидали шматки нивою, підгодовуючи птахів. Люди вірили, що пернаті своїм цвіріньканням можуть заспокоїти землю і просити її дати добрий урожай наступного року.

На Якова справляли останні проводи осені. Як помічали люди, цього дня падав другий сніг. Якщо він був рясним і не танув, то зима обіцяла бути м'якою, а літо врожайним.

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