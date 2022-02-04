Церковне свято 5 лютого: день пам’яті Климента Анкірського і Агафангела

5 лютого в православному календарі — день пам’яті Климента Анкірського і Агафангела.

Яке сьогодні церковне свято

Що ми знаємо про священномученика Климента Анкірського

Народився в місті Анкір (Галатія) 258 року. Його батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Коли був ще зовсім маленький, Климент залишився без батька, а в 12 років і без матері. Цікаво, що саме вона передбачила йому мученицьку смерть за Христа. Климента усиновила благочестива жінка Софія. Коли в Галатії був страшний голод і люди кидали своїх дітей, бо не мали можливості їх прокормити, Софія збирала всіх нещасних в себе та намагалася допомогти. Климент був її помічником. Він розповідав дітям про Ісуса Христа і вчив слову Божому.

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За свою доброчинність Климент спочатку отримав посаду читця, а потім став дияконом. В 18 років став пресвітером, а в 20 навіть єпископом Анкірським. В той час правителем став імператор Діоклетіан, який жорстоко карав всіх, хто сповідував християнство. Єпископ Климент також був заарештований після доносу. Мер Галатії Дометіан намагався схилити його до поклоніння язичницьким богам, але священнослужитель твердо стояв на своєму. Муки були страшними. Климента вішали на дереві, різали тіло до кісток, били камінням та палицями, крутили на колесі та палили на повільному вогні. Але Господь зберігав страждальця живим і вночі ангели приходили, щоб зцілити рани.

Бачачи, що нічого не може вдіяти, Дометіан надіслав в Рим до Діоклетіана листа з повідомленням, що єпископа Климента довго мучили, але він не здався. Діоклетіан донесенню не повірив, а тому піддав його ще більшим тортурам.

Багато язичників, які бачили своїми очима муки Климента і його чудесні зцілення, увірували в Христа. Через це Діоклетіан наказав відправити його в Нікодимію до імператора Максиміана. На кораблі Климент познайомився з Агафангелом.

Що ми знаємо про Агафангела

Що ми знаємо про Агафангела? / commons.wikimedia.org

Він бажав померти разом з Климентом за віру в Христа. Коли корабель прибув в Нікодимію, імператор Максиміан віддав двої святих правителю Агріпіну, а той піддав їх таким нелюдським катуванням, що навіть наглядачів-язичників мучило співчуття. Вони взяли камені і побили ними мучителів.

Святі здобули свободу, зняли з себе кайдани і почали зцілювати жителів міста, а також наставляти їх та розповідати про християнську віру. До них почало стікатися багато людей. За наказом імператора Максиміана святих знову схопили і відправили на батьківщину. В Анкірі їх піддав мукам князь Анкірський Куриній. Потім їх відіслали до Амісії, де з ними розправлявся вже намісник Дометія.

В Амісії їх спочатку кинули в кипляче вапно. Але, пробувши там добу, вони вийшли неушкодженими. Потім з них здирали живцем шкіру, били палицями, поливали сірою. Та все це їм не шкодило. Тоді Дометій відправив їх до Тарси, де піддали новим мукам. Дорогою до цього міста в пустелі Климент отримав одкровення у відповідь на свої молитви. Ще 28 років йому судилося страждати в ім’я Христа.

Коли помер імператор Максиміан, Агафангела усікли мечем. Святий Климент був звільнений з анкірської в’язниці та відвезений до храму в печерах. Там він провів Літургію і розповів, що скоро гоніння закінчаться, а він сам відійде у вічність. Невдовзі святого вбили воїни, які увірвалися до храму. Близько 312 року йому відсікли голову.

Народні традиції на 5 лютого

5 лютого в народі існувала приказка: “Агафій спини в засіках не розгинає, рахунок зерну веде”. Цей день часто проходив в клопотах, адже до цього було чимало різних свят і роботи накопичувалося багато.

5 лютого мороз, значить серпень буде спекотним / Pexels

Народні прикмети 5 лютого

5 лютого мороз, значить серпень буде спекотним.

Якщо день сонячний, то весна прийде рано.

На землі багато снігу, рік врожайним буде.

Що не можна робити 5 лютого