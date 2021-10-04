Церковне свято 5 жовтня: день пам'яті святого Фоки та пророка Іони, у народі - Листопадна

Прикмети кажуть: листя з берези ще не опало – сніг буде пізно.

5 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих - мученика Фоки і пророка Іони. Фока, за переказами, народився в місті Синопі і з юності вів добродійне життя. У зрілі роки він став єпископом і, проповідуючи християнство, звернув у свою віру багатьох язичників. Під час гонінь на християн за імператора Траяна правитель міста примушував Фоку відректися від віри, але єпископ залишився твердий у своїх переконаннях, незважаючи на всі муки.

Про пророка Іону відома така легенда. Одного разу він отримав від Бога веління йти до Ніневії, щоб передбачити місту загибель за його беззаконня, та закликати жителів до покаяння. Однак Іона не послухався і замість Ніневії відправився в Іспанію. Корабель, на якому він плив, потрапив у страшну бурю, і мореплавці кинули жереб, щоб дізнатися, чиї гріхи накликали на них гнів Божий. Жереб вказав на Йону, який зізнався в своєму непослуху і попросив кинути його в море, щоб спокутувати провину.

У море пророка проковтнув кит, в череві якого Іона пробув три дні. Після цього Йону викинуло на берег; там він знову отримав наказ йти до Ніневії, яке і виконав. Його проповідь вразила жителів міста, і вони покаялися у своїх гріхах. Помилувана Ніневія існувала ще 200 років.

Народні традиції і прикмети

На Русі цього дня було заборонено їсти рибу - в пам'ять про перебування Іони в утробі кита. Зате в достатку на столі була редька - селяни закінчували прибирання цього овоча. Зазвичай, її подавали з сіллю, цибулею і квасом.

Фоку російські люди шанували як захисника від пожеж, а також як рятівника потопаючих. Відповідні молитви йому вимовлялися.

Цей день ще також називали Листопадною, оскільки в цей час пориви вітру буквально здирають листя з дерев - починався лістодер. Однак, якщо на Фоку та Іону лист з берези ще не опало повністю, це означало, що сніг ляже пізно. Листопадну називали початком справжньої осені.

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Шишок мало на сосні – на теплу зиму;

Літає багато павутиння – осінь буде теплою.

Що заборонено робити 5 жовтня

Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг;

Не варто з’ясовувати стосунки;

Великий ризик скандалів і сварок;

Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

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