Церковне свято 6 листопада: день чудотворної ікони Божої Матері

Цього дня заведено молитися іконі Скорботної Божої Матері, просити її позбавити скорботи та хвороб.

6 листопада православна церква відзначає свято чудотворної ікони Божої Матері, яка називається "Всіх скорботних Радість". На ній зображена Діва Марія в оточенні людей, що обурюються недугами та скорботами, а також ангелів, які здійснюють благодіяння.

Історія свята

Вперше ікона прославилася як чудотворна 1688 року, коли вона перебувала у Преображенській церкві у Москві. На той час образ уже був настільки старим, що його довелося зміцнювати гілками кипарисового дерева. Чудо, яке явила ікона, полягало у зціленні рідної сестри Патріарха Московського Іова. За переказами, закликаючи до Богородиці про звільнення від хвороби, Євфимія почула голос, який велів їй йти до храму Преображення. Після молебню над іконою жінка вилікувалась. Від того часу, за переказами, образ являв ще багато чудесних зцілень.

Народні традиції і прикмети

На Русі від цього дня розпочиналися зимові дівочі посиденьки. Як правило, дівчата займалися рукоділлям, а одночасно співали чи розмовляли. Відбувалося все це при світлі скіпки, тому й сам день нерідко називали Світцем. "Російський світець - відрада дівчат", - говорили в народі. Також було заведено молитися цього дня іконі Скорботної Божої Матері, просити її позбавити скорботи та хвороб.

Ненароком дзеркало розбити 6 листопада – чекай нещастя.

6 листопада всі чаклунські обряди й змови мають подвійну силу.

Тріска тріщить – до морозу.

Тріска метає іскри і не загоряється – до відлиги.

Що заборонено робити 6 листопада

Не проявляйте гординю, зарозумілість, гидливість і злість. Так ви тільки опинитеся в незручному становищі.

Також краще не йти на необґрунтовані ризики.

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