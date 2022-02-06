Церковне свято 6 лютого - Собор новомучеників та сповідників Церкви. За що вбивали священиків у ХХ столітті та хто був першою жертвою

Церковне свято 6 лютого - Собор новомучеників та сповідників Церкви. За що вбивали священиків у ХХ столітті та хто був першою жертвою

За віру христову страждали віряни всі часи, з моменту смерті Христа на Голгофі.

6 лютого православна церква шанує Собор новомучеників та сповідників православної церкви. Цього дня церква згадує усіх, хто у ХХ столітті загинув за віру Христову. “Собор” у цьому контексті означає велику кількість людей, навіть тих, чиї ім’я ще не відомі людству, але про них знає Господь.

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Новомученики та сповідники церкви: хто вони

За віру христову страждали віряни всі часи, з моменту смерті Христа на Голгофі. Першим мучеником став архідиякон Стефан - учень Христа, апостол, якого забили камінням до смерті. Він та ті, хто постраждав у перші століття, отримали назву - первомученики.

Далі, усім, хто вмирав мученицькою смертю і не зрікся християнської віри, церква віддавала пошану, називаючи священномучениками (якщо це був священник) або мучениками (якщо людина не була священиком) за церкву.

Новомученики - це люди, які загинули за віру відносно нещодавно. Зараз це ті, хто загинув у ХХ столітті.

Сповідники - це люди, які сповідували православну віру та передавали її іншим людям, і не зреклися віри Христової навіть після катувань та страждань.

Перший новомученик ХХ століття

Першим новомучеником ХХ століття вважається митрополит Володимир (Богоявленський), який очолював Києво-Печерську лавру. 7 лютого (за новим стилем) 1918 року його вбили на пагорбі у стін Лаври. Вбивство було дуже жорстоким, з великою кількістю поранень. Але він встиг прочитати молитву, якою попросив Бога простити вбивць, бо вони не знають, що саме коїться.

У 1992 році митрополит Володимир Богоявленський канонізований як священомученик, він став першим новомучеником ХХ століття. Його мощі зберігаються у Дальніх Печерах Києво-Печерської лаври. Шанування священомученика митрополита Володимира Богоявленського - 7 лютого.

Мгарські преподобномученики

Серед відомих новомучеників ХХ століття є 17 Мгарських преподобномучеників. Свято-Преображенський Мгарський монастир під Полтавою зберігає історію та проводить дослідження щодо жорстокого вбивства у 1919 році мгарських ченців та ігумена Амвросія. У ченців спочатку стріляли з револьверів, потім добивали штиками, після чого знімали взуття та одяг та кидали просто на дорозі чи за пагорбом.

У 2008 році Синод УПЦ канонізував 17 мгарських преподобномучеників, та включив їх до відомого списку новомучеників ХХ століття. Зараз вони поховані в скиту Мгарського монастиря, а поруч з цвинтарем височить дивної краси храм. Шанування 17 Мгарських преподобномучеників - 6 серпня.

Кількість новомучеників ще невідома

Вбивство митрополита Володимира стало початком становлення радянського режиму, який намагався докорінно знищити усіх носіїв православної віри та взагалі “релігійного культу”. Церква займається дослідженням цього питання, бо тільки зараз отримано доступ до архівів радянського режиму. Остаточна кількість вбитих та закатованих за віру православних священиків та простих вірян у ХХ столітті - і до сьогодні невідома. Тому шанування новомучеників 6 лютого називається “Собором”, та шанує усіх - і відомих, і поки невідомих вірян, які загинули, але зберегли православне віросповідання.

Перша книга про новомучеників ХХ століття

У 2018 році Києво-Печерська лавра відзначила 100-річчя з дня загибелі митрополита Володимира Богоявленського, та провела міжнародну дослідну конференцію серед православних істориків України та стран світу, де відкрили багато фактів жорстокого знищення новомучеників та сповідників. Видана книга “Священомученик Володимир (Богоявленський) та початок гонінь на православну церкву у ХХ столітті”. Це - перша спроба Української православної церкви аналізувати та документально підтвердити злочини проти вірян. Книга знаходиться у бібліотеці та книжкових лавках Києво-Печерської лаври.

Ікона Собор новомучеників української землі

У 2018 році у Києво-Печерській лаврі освятили нову ікону Собор новомучеників української землі. Головуючим сонму новомучеників зображений священомученик Володимир (Богоявленський), навколо нього - святі мученики з різних регіонів України. Усередині – Богородиця «Оранта», зверху – зруйновані церкви.