Церковне свято 6 вересня: день пам'яті святого апостола Євтихія

Цей день у народі називали Євтихій тихий та спостерігали за погодою.

6 серпня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Євтихія.

Історія свята

Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова і Павла; жив у I - початку II ст., походив з міста Севастії Палестинської (нині - сучасна Туреччина). Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свою працю разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.

Почувши проповідь про Христа Спасителя, святий Євтихій спочатку став учнем апостола Іоанна Богослова, а потім, зустрівшись з апостолом Павлом, проповідував разом з ним в різних країнах. Святому Євтихія довелося випробувати багато мук: його мучили голодом, стругали тіло залізом, кидали у вогонь і на поживу звірам. Одного разу на святого був випущений лев, який привів всіх в жах тим, що віддав хвалу Творцю, заговоривши людським голосом. Свій подвиг священномученик Євтихій закінчив у рідному місті, де був усічений мечем на початку II століття.

Народні традиції і прикмети

На Русі на Євтихія спостерігали за погодою: день повинен бути тихим, безвітряним, інакше може обсипатися лляне насіння. У перший тиждень вересня насіння льону як раз дозрівало, і важливо було встигнути зібрати його.

Якщо на Євтихія йшов дощ, це віщувало суху осінь і гарний урожай на наступний рік.

Синиця кричить 6 вересня - незабаром прибуде справжня осінь з дощами і холодною погодою.

Чорні хмари сонце закрили - до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня - до нещастя.

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник - до біди.

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Що заборонено робити 6 вересня

Не можна ходити до лісу, бо можна заблукати та зустріти лісовика

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя

Не можна возитися з тістом, випікати або смажити пиріжки

Не можна ходити повз кладовищ

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