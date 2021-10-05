Церковне свято 6 жовтня: день пам'яті діви Раїси, у народі - Іраїда Спірна

Цього дня у старовину люди, у яких були проблеми з грошима, ворожілі про свою долю.

6 жовтня православна церква вшановує пам'ять діви Раїси (Іраїди) Олександрійської. Святу мученицю стратили при імператорі Максиміліані на початку 4 століття.

Свята мучениця Іраїда жила в Олександрії. Одного разу, підійшовши до джерела, щоб набрати води, вона побачила корабель біля берега, на якому перебували безліч чоловіків, жінок, священнослужителів і ченців, укладених в кайдани за сповідання Христової віри. Відкинувши водоніс, свята добровільно приєдналася до в'язнів Христовиї, і на неї наклали кайдани. Коли корабель прибув до єгипетського міста Антиполь, свята Іраїда перша зазнала жорстокі катування і була усічена мечем.

Народні традиції і прикмети

На Русі існував цікавий звичай для цього дня. Люди, у яких були проблеми з грошима, ворожили про свою долю. Для цього потрібно було підійти до місця злиття двох річок і набрати в два глечика однакову кількість води. Потім ці глечики потрібно було принести додому і спостерігати, з якого вода випарується швидше. Якщо раніше почне спадати вода, набрана з більш повноводною річки, значить, грошові негаразди будуть продовжуватися.

Водночас, гадати про долю вважалося справою марним - все одно змінити нічого не можна. А ось перераховувати свої біди було і зовсім заборонено: говорили, що скільки нарахуєш, стільки і накликаєш. Проте намагалися привернути удачу: щоб бути завжди з прибутком, в гаманець клали монетку з вадою, але обов'язково не підібрану на дорозі, а отриману від кого-небудь - сплату за працю, за проданий товар або на здачу.

Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.

Якщо людина народилася 6 жовтня, то її талісманом є опал. Такі люди володіють здібностями майструвати з глини і каменю, є прекрасними народними умільцями.

Бур’ян високий – прикмета, що снігу взимку буде багато.

6 жовтня чути крики гусей, що летять на південь дуже високо – скоро настануть зимові погоди.

Що заборонено робити 6 жовтня

Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.

Також казали, що у цей день свої біди перераховувати не можна, оскільки, скільки нарахуєш бід, стільки ж прийде знову – "накличеш".

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