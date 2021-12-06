Церковне свято 7 грудня: день пам'яті святої мучениці Катерини

Ясний день на 7 грудня віщує морозну й холодну зиму.

7 грудня православна церква вшановує пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської, яка жила у 3-4 століттях.

Історія свята

Дівчина була освіченою, вивчала роботи відомих філософів, письменників, лікарів, знала кілька мов, мала ораторську майстерність. У християнство Катерину навернув сирійський ченець; за переказами, після хрещення їй уві сні з'явився Ісус Христос і вручив обручку.

Катерина прийшла на церемонію жертвопринесення, яке вчинялося в язичницькому храмі імператором Максиміном, і закликала його відвернутися від ідолів. Правитель, вражений красою дівчини, намагався спочатку переконати її словами, а потім наказав піддати катуванням. Одне зі знарядь тортур було зруйноване ангелом, що зійшов з неба. Дізнавшись про це, дружина Максиміна теж звернулася до християнства і почала звинувачувати свого чоловіка в тому, що він відмовляється визнати істинного Бога. У результаті і правителька, і свята Катерина були страчені.

Народні традиції і прикмети

У давнину цього дня починалися галасливі гуляння на санях. Першими в поїздку відправляли молодят, які зіграли весілля минулої осені. Цікаво, що на цьому святі молода вперше після вінчання показувалася людям. За санями наречених, розписаними фарбами та прикрашеними стрічками, їхав цілий кортеж з усіх рідних та друзів. Повернувшись із гуляння, влаштовували бенкет, а маленьким дітям, не запрошеним на нього, надсилали в подарунок гостинці та санки.

Святу Катерину вважали покровителькою шлюбу та наречених, а також помічницею вагітних та породіль. У ніч проти Катерини дівчата, що мріють про заміжжя, ворожили на наречених — наприклад, відламували гілку яблуні і клали під подушку, щоб здався суджений. Якщо ж у дівчини вже був хлопець на прикметі, вона потихеньку брала в нього якусь річ, а потім колами катала навколо неї коровай, вірячи, що цей обряд змусить і молодика ходити колами біля її будинку.

Ясний день на 7 грудня віщує морозну й холодну зиму / pixabay.com

Ясний день на 7 грудня віщує морозну й холодну зиму.

віщує морозну й холодну зиму. Якщо тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

Кола поблизу місяця – буде холодна погода.

Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.

Що заборонено робити 7 грудня

Вся їжа повинна бути пісною, уникайте м’ясних і молочних страв і не пийте алкоголь.

Слід відмовитися від фізичної праці, прибирання, прання, ремонту, рукоділля.

Не можна розпалювати багаття і каміни. Є повір’я, що тоді життя може задимиться.

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