Церковне свято 7 вересня: день пам'яті святого Тита, у народі - Тит Листопадник

Зазвичай цього дня було заведено йти до лісу по гриби.

7 вересня православна церква вшановує пам'ять святого Тита - апостола від сімдесяти, учня святого Павла.

Історія свята

Тит народився на острові Крит в сім'ї язичників. Невідомо, коли він вирішив звернутися до християнства, але існують відомості, що в 49 році він вже супроводжував святих Павла і Варнаву до Єрусалимського собору. Подорожуючи Грецією разом з Павлом, Тит виконував доручення святого апостола і проповідував християнство, навертаючи місцеві церкви до своєї віри. Згодом Павло поставив двох своїх найвідданіших учнів єпископами: Тимофія - в Ефесі, а Тита - на Криті. Згідно з переказами, Тит залишався єпископом до своєї смерті 107 року, встигнувши відвідати Павла в Римі, де апостол нудився в ув'язненні.

Народні традиції і прикмети

На Русі в дні сильного листопада, які наступали на Тита, люди зазвичай йшли до лісу по гриби. "Святий Тит останній гриб ростить", - говорили вони. А сільські майстри намагалися сплести до Листопадника побільше козубеньок і кошиків. Відповідно, і на селянських столах на Тита бували грибні страви: смажені зі сметаною гриби, грибні пироги та грибні супи. Врожай грибів міг віщувати, якою буде зима. Якщо грибів в лісах було багато, слід чекати на довгі холоди.

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Ворони каркають ніж зазвичай - незабаром почнеться дощ.

Якщо ручка ковша сузір'я Великої Ведмедиці спрямована вгору, і при цьому зірки яскраво сяють - очікувати заморозків.

Після того, як на землю опадає листя, можна зрозуміти, якою буде погода в найближчі дні і вся зима: "обличчям" вгору - прохолодною; вниз - теплою.

Що заборонено робити 7 вересня

Не можна будувати

Не можна брати дітей до лісу

Не можна позичати гроші

Не можна лаятися

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