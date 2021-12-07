Церковне свято 8 грудня: день пам'яті папи Римського Климента I, у народі - Клим Холодний

Якщо цього дня сніг йде, то літо буде дощовим.

8 грудня православна церква вшановує пам'ять папи Римського Климента I, одного з апостолів від сімдесяти. У православ'ї його вважають одним з перших християнських проповідників на Русі (за переказами, його заслали з Риму в район сучасного Севастополя).

Історія свята

Історичних свідчень про Климента збереглося мало. Згідно з православним житієм, написаним пізніше, Климент походив із знатної римської сім'ї. Незабаром після народження хлопчика його батьки з трьома синами вирушили морем до Афін, але потрапили в трощу корабля. Усі п'ятеро вижили, але втратили одне одного. Подорослішавши, Климент почав шукати відповіді на запитання, що відбувається з людьми після смерті (бо вважав своїх рідних загиблими), і так прийшов до християнства. Вже після хрещення юнакові вдалося знайти своїх братів, батька та матір.

Народні традиції і прикмети

"На Клима зима клин клином вибиває", - говорили на Русі і готувалися до сильних холодів. Втім, якщо цього дня півні заспівали рано, це віщувало швидку відлигу.

У Климентьєв день будь-яку важливу справу потрібно було починати тільки натще. Цей звичай був пов'язаний із продовженням молотьби: займатися цією роботою на ситий шлунок було незручно, рухи ставали важкими, скутими. Баби ж на Клима сідали прясти біля вікна — від білого снігу в хаті ставало світліше.

7 грудня півні заспівали рано, це віщувало швидку відлигу

Якщо сніг йде, то літо дощовим буде.

У мороз на Південному Бузі видно зверху воду – чекай потепління й дощу.

Великі снігові горби з сильним інеєм з промерзлою землею – прикмети до того, що буде хороший урожай.

Що заборонено робити 8 грудня

Намагайтеся не виходити сьогодні з дому, особливо в темний час доби.

За народним повір'ям, цього дня не можна скаржитися на холоднечу. Тому важливо бути завжди бадьорим і веселим – тоді мороз нагородить вас міцним здоров'ям.

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