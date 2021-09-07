Церковне свято 8 вересня: день пам'яті мучеників Наталії та Адріана

Від цього дня у давнину починали косити овес.

8 вересня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Наталії та її чоловіка Адріана, які жили на початку 4 століття в Нікомидії, на березі Мармурового моря.

Історія свята

Наталія виросла в благочестивій християнській сім'ї, але заміж вийшла за язичника — багатого і знатного юнака Адріана. Подружжя прожило разом трохи більше року, коли почалися гоніння на християн. До Нікомідії прибув імператор Максиміліан, і за його особистим наказом 23 християнина були піддані найжорстокішим тортурам. Адріан був вражений, з яким терпінням мученики зносили випробування, і почав розпитувати їх про Бога. Зрештою, він і сам повірив у Христа. Тоді язичники схопили молодика і кинули його в темницю. Дізнавшись про це, Наталія поспішила до чоловіка.

Святого Адріана жорстоко мучили. Імператор радив святому пожаліти себе і закликати богів, але мученик відповідав: "Нехай твої боги скажуть, яке благодіяння вони мені обіцяють, і тоді я поклонюся їм, а якщо вони не можуть говорити, то навіщо я буду їм кланятися?"

Вірна дружина до кінця була з ним, підбадьорюючи його і зміцнюючи в вірі. За свої душевні страждання Наталія також заслужила мученицький вінець і незабаром після смерті Адріана пішла за ним до Царства Небесного.

Народні традиції і прикмети

У народі 8 вересня називали Наталією Овсяницею та Адріаном Осіннім. Від цього дня на Русі починали косити овес. Перший сніп вівса зазвичай несли з піснями до хати і ставили на покуті — під образи. Господар і працівники сідали за стіл, а господиня пригощала їх вівсяним толокном, замішаним на молоці або на воді з ягодами, а також вівсяними млинцями.

Частування в цей день діставалося також коням: їм насипали вівса вдосталь. Звертали увагу і на прикмети погоди. Холодний ранок на Наталю віщував ранню і холодну зиму. Якщо до цього дня не опало листя з берези і дуба, це означало, що зима буде суворою.

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Що заборонено робити 8 вересня

Не можна самому ходити до лісу

Не можна сумувати

Не можна їздити на конях

Не можна лаятися

Не можна ходити босоніж по землі

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