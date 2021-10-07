Церковне свято 8 жовтня: день пам'яті преподобного Сергія Радонезького

Перший сніг випав 8 жовтня – зима настане 21 листопада – на Михайлів день.

8 жовтня православна церква вшановує пам'ять видатного подвижника – Сергія Радонезького.

Майбутній святий, який отримав під час народження ім'я Варфоломій, народився поблизу Ростова в родині служилого боярина Кирила і його дружини Марії. Після смерті батьків юнак вирушив до Хотьківсько-Покровського монастиря, однак там він пробув недовго. Прагнучи до усамітнення, разом із братом Варфоломій заснував пустель на березі річки Кончури посеред глухого Радонезького бору. Пізніше Стефан, не витримавши аскетичного життя, поїхав до московського Богоявленського монастиря, де став ігуменом.

У 23 роки Варфоломій прийняв постриг з ім'ям Сергій. Через деякий час до нього почали стікатися ченці і утворилася обитель, згодом що перетворилися на Троїце-Сергієву лавру. Сергій, який став її ігуменом, прославився своєю смиренністю і працьовитістю. Відомо, що він заборонив братії приймати милостиню і звелів ченцям жити тільки від своєї праці. Пізніше Сергій заснував ще кілька монастирів: Благовіщенський на Киржачі, Старо-Голутвин поблизу Коломни, Висоцький і Георгіївський на Клязьмі. Настоятелями в цих оселях стали його учні.

Згідно з житієм, Сергій Радонезький зробив безліч див. За переказами, одного разу він навіть воскресив померлу дитину. Люди приходили до нього для зцілення, а іноді і просто для того, щоб побачити святого. Сергій був славним також тим, що часто мирив ворожих князів, переконуючи їх підкоритися Великому князю московському. Завдяки цьому, до часу Куликовської битви майже всі руські князі визнали верховенство князя Дмитра Івановича і виступили разом із ним одним військом. Вирушаючи на битву, московський князь приїхав за благословенням до Сергія, який передрік йому перемогу, а також відпустив в похід двох своїх ченців: Пересвіту і Ослябю.

Народні традиції і прикмети

В народі День Сергія Радонезького називали "Курник" або "Капустки". Адже Сергія Радонежського вважали охоронцем курок. Звідки це пішло, невідомо. Можливо тому, що курячий бульйон піднімає на ноги важкохворих, а старий і молодий організм добре засвоює куряче м’ясо. Селянські урочистості обов’язково включали в себе страви, приготовані на основі курячого м’яса. Цього дня селяни різали курок на продаж, а також рубали і квасили капусту. Існує повір’я, що якщо почати це робити раніше, то потім вона обов’язково скисне.

8 жовтня випікали хлібні коржі на капустяному листі і перед тим, як відправити їх у піч, обов’язково просили добробуту на наступну зиму. Перший коржик треба було закопати ще теплим на грядці, де росла капуста. Вважали, що це сприятиме врожаю. Цього дня починається консервація і засолювання капусти. Вся родина бере участь в цьому процесі.

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На Сергія судили про встановлення зими. Якщо прийдешньої ночі випадав перший сніг, зиму чекали на Михайлів день, якщо погода стояла ясною, то і три наступні тижні повинні були бути такими ж. Спостерігали і за вітром: якщо він дув з півночі - це віщувало холодну зиму, якщо з півдня - теплу, якщо із заходу - снігову.

Що заборонено робити 8 жовтня

Не можна лаятися, лихословити і бажати іншим зла.

Небажано пропускати службу в храмі.

Заборонено займатися ворожбою, магією і окультизмом.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Крім того, забобонні люди в День Сергія Радонезького дужче побоюються піднімати з землі гроші і цінні речі. Кажуть, ніби такі знахідки приносять негаразди і нещастя.

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