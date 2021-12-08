Церковне свято 9 грудня: день пам'яті великомученика Георгія Переможця

Холодний день цього дня віщував морозну зиму.

9 грудня православна церква відзначає свято, присвячене роковинам освячення храму великомученика Георгія Переможця у Києві. Святий Георгій вважається одним із найбільш шанованих святих.

Історія свята

Згідно з житієм, Георгій народився в 3 столітті в Каппадокії у християнській сім'ї. Він досяг успіхів на військовій службі при імператорі Діоклетіані, але коли почалися гоніння на християн, він роздав все своє майно бідним і став перед правителем, оголосивши себе християнином.

Георгія піддали тортурам, які він стійко переніс — завдяки своїй мужності та Божій допомозі, що оберігала його від особливо страшних мук. Перед смертю він осінив хресним знаменням статую Аполлона, і всі ідоли в храмі засмутилися самі собою. Дружина імператора Олександра кинулася до ніг мученика і просила пробачити гріхи її чоловіка-тирана. І Георгій, і Олександра прийняли смерть від рук язичників.

Одним із найвідоміших посмертних чудес святого Георгія є вбивство списом змія, який спустошував землю в Бейруті. Згідно з оповідю, коли чудовиську на розтерзання віддали царську дочку, з'явився Георгій на коні і пронизав змія списом.

Народні традиції і прикмети

На Русі Юріїв день мав велике значення, оскільки цього дня (а також за тиждень до нього та протягом тижня після) селяни могли перейти від одного землевласника до іншого. Кінець цього звичаю поклав Борис Годунов, але пам'ять про нього залишилася — наприклад, у висловлюванні жалю про втрачену свободу: "Ось тобі, бабусю, і Юр'єв день!".

Цього дня було заведено, виїжджаючи кудись у справах, служити молебень про добробут на майбутній шлях. Також до Єгорія треба було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя у боржниках.

До Юріїва дня намагалися оббити всі двері повстю чи рогожею, законопатити вікна та льохи, щоб мороз не проникав до хати.

Єгорія вважали повелителем вовків та охоронцем худоби. Саме йому молилися, щоб хижаки не нападали на свійських тварин.

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Що заборонено робити 9 грудня

Не вирушайте в дорогу. Якщо ж поїздку відкласти не вдається, то замовте молебень у церкві за своє здоров'я.

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