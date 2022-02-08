Церковне свято 9 лютого: перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста

9 лютого в православному календарі — День перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста.

Яке 9 лютого церковне свято

Іоанн Златоуст був великим ієрархом та вселенським вчителем, який помер 407 року в місті Комани. Сталося це по дорозі до місця заслання. Іоанна засудила імператриця Євдоксія через те, що він сміливо викривав пророків, які того часу панували в Константинополі. 438 року його чесні мощі були перенесені з міста Комани до Константинополя. Сталося це вже після того, як на трон зійшов син імператриці Євдоксії, імператор Феодосій II.

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Святителя Іоанна Златоуста широко шанували і цінували в народі. А тому багато християн довгий час жило у скорботі через його передчасну кончину. Святий Прокл, який був учнем святителя Іоанна Златоуста та патріархом Константинопольським, під час свого богослужіння в храмі святої Софії виголосив проповідь, в якій прославив свого вчителя: “О Іоанне! Життя твоє важке, але смерть славна, гроб твій блаженний і відплата щедра по благодаті і милосердя Господа нашого Ісуса Христа. О благодать, яка перемагає межі, місце та час! Місце перемогла любов, межу знищила незабутня пам’ять, і місцем не обмежилися чудеса святителя”. Слова Прокла настільки зворушили всіх присутніх у храмі, що люди не дали продовжити службу, а лише прохали попросити імператора перенести мощі Іоанна до Константинополя.

Святитель Прокл зміг переконати імператора Феодосія II і останній дав згоду на перенесення мощів Іоанна Златоуста. Проте, послані люди не змогли навіть зрушити мощі з місця. Зрозумів тоді імператор, що він повинен спочатку попросити вибачення у святителя за себе та свою матір імператрицю Євдоксію. Він послав послання, яке зачитали перед гробом і тоді люди легко підняли мощі.

Їх поставили в церкві святої мучениці Ірини, а коли імператор відчинив труну, то побачив, що тіло залишилося нетлінним. Феодосій II припав до гробу і сльозливо просив вибачення у святителя. Весь день і всю ніч в церкві залишалися люди, а на ранок мощі перенесли до церкви святих Апостолів. Тоді народ вигукнув: “Прийми престол твій, отче!”. Патріарх Прокл і клірики, які стояли поряд з гробом, побачили, що вуста Іоанна відкрилися і промовили: “Мир всім”.

Народні традиції на 9 лютого

В народі 9 лютого називають “Златоустів вогонь” або “Златоустів день”. В печі розпалювали особливий вогонь, при якому всі поліна відразу займалися полум’ям золотистого кольору. Цей вогонь був символом достатку і благополуччя сім’ї. Щоб отримати таке полум’я в переддень 9 лютого збирали дрова, сушили їх і щипали лучину. А ще займалися заготівлею колодок на останній зимовий місяць. А ще робити лучину з берези.

Також 9 лютого обов’язково молилися Іоанну Златоусту, щоб отримати ясність розуму, зняти зубний біль. Вважалося, що щира молитва допоможе також зробити дитину більш слухняною.

Вночі 9 лютого місяць білий, значить прийде похолодання. Якщо він червоний, то буде сильний вітер / Pexels

Народні прикмети 9 лютого

Вночі 9 лютого місяць білий, значить прийде похолодання. Якщо він червоний, то буде сильний вітер.

9 лютого запітнівають вікна до потепління.

Після хуртовини намети мають закруглені верхівки, буде гарний врожай.

Хмари 9 лютого проти вітру пливуть на снігопад.

Що не можна робити 9 лютого