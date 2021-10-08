Церковне свято 9 жовтня: день пам'яті апостола Іоанна Богослова

Якщо на Івана Богослова йшов дощ зі снігом, це віщувало три сильних відлиги в січні.

9 жовтня православна церква вшановує пам'ять Іоанна Богослова - одного з дванадцяти апостолів, автора Євангелія від Іоанна, Книги Одкровення і трьох послань Нового Завіту.

Історія свята

Згідно з переказами, Іоанн був молодшим братом апостола Якова і разом із ним був покликаний Ісусом Христом до числа своїх учнів. Брати, як і апостол Петро, ​​входили в число найнаближеніших Христу апостолів. Утрьох вони стали свідками воскресіння дочки Яіра, і тільки їм Спаситель дозволив бачити своє Преображення.

Будучи розіп'ятим на хресті, Ісус доручив Іоанну піклуватися про свою матір - Діву Марію. Своє прізвисько - Богослов - Іоанн отримав завдяки тому, що в своєму Євангелії назвав Ісуса Христа Словом Божим.

Народні традиції і прикмети

У давнину цього дня судили про майбутню погоду. Якщо на Богослова випадав сніг, то на зиму чекали на Михайлів день. Говорили, що якщо перший сніг впаде, коли на вишні немає листя, то зима прийде скоро. Якщо листя опадає з дерев не чисто, то потрібно очікувати морозів.

Якщо на Івана Богослова йшов дощ зі снігом, це віщувало три сильних відлиги в січні, а якщо день видавався теплим і сонячним, чекали дощового і холодного червня наступного літа.

За легендою, одного разу Іоанн Богослов дивом звернув на вправного живописця простого пастуха гусей. Тому в народі цього святого почитали як покровителя художників і іконописців. Цього дня вони молилися до свого небесного захисника і просили про допомогу в справах і про натхнення.

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Що заборонено робити 9 жовтня

Не можна вживати нецензурну лексику та лаятися з близькими і друзями

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна надто гучно сміятись та розмовляти

Не можна зациклюватись на негативі

Не можна пити крижану воду

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