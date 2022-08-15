Церковний календар на 16 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 16 серпня в церковному календарі

16 серпня вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 16 серпня — день пам’яті преподобного Антонія Римлянина

У вівторок, 16 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Римлянина.

Преподобний Антоній Римлянин народився в Римі 1067 року у православних батьків. Рано осиротів, він роздав більшу частину своєї спадщини жебракам, решту - викинув в бочці в море і прийняв чернечий постриг в одному з пустельних скитів, де прожив 20 років. Гоніння з боку латинян на православних примусило братію розійтися. Преподобний Антоній поневірявся, переходячи з місця на місце, поки не знайшов на безлюдному березі моря великий камінь, на якому цілий рік прожив в пості і молитві.

Страшна буря, що розігралася 5 вересня 1105 року зірвала камінь, на якому перебував преподобний Антоній, і понесла його в море. Під свято Різдва Пресвятої Богородиці камінь зупинився в 3 верстах від Новгорода на березі річки Волхова при селі Волховському. Подія це засвідчено в новгородських літописах. На цьому місці преподобний, з благословення святителя Микити Затворника, заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці. На другий рік рибалки виловили бочку зі спадщиною преподобного Антонія, пущену в море багато років тому. Вказавши, що було в бочці, преподобний забрав її і купив для обителі землі. Преподобний Антоній управляв обителлю 16 років, а напередодні смерті призначив своїм наступником інока Андрія.

Церковний календар на 16 серпня: відео

Народні прикмети

Сильний вітер на Антона - до холодної зими.

Яка погода 16 серпня - така буде в жовтні.

Сильний і холодний вітер - до морозної зими, теплий - до м'якої і сніжної.

Домашня птиця почала линяти - до холодів.

Що не можна робити 16 серпня