Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Церковний календар на 16 серпня - кому моляться віряни

Дата публікації
Перегляди
2667
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Церковний календар на 16 серпня - кому моляться віряни

16 серпня - день пам’яті преподобного Антонія Римлянина / Фото: https://azbyka.ru/

Яке церковне свято 16 серпня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 16 серпня в церковному календарі

16 серпня вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 16 серпня — день пам’яті преподобного Антонія Римлянина

У вівторок, 16 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять преподобного Антонія Римлянина.

Преподобний Антоній Римлянин народився в Римі 1067 року у православних батьків. Рано осиротів, він роздав більшу частину своєї спадщини жебракам, решту - викинув в бочці в море і прийняв чернечий постриг в одному з пустельних скитів, де прожив 20 років.  Гоніння з боку латинян на православних примусило братію розійтися. Преподобний Антоній поневірявся, переходячи з місця на місце, поки не знайшов на безлюдному березі моря великий камінь, на якому цілий рік прожив в пості і молитві.

Страшна буря, що розігралася 5 вересня 1105 року зірвала камінь, на якому перебував преподобний Антоній, і понесла його в море. Під свято Різдва Пресвятої Богородиці камінь зупинився в 3 верстах від Новгорода на березі річки Волхова при селі Волховському. Подія це засвідчено в новгородських літописах. На цьому місці преподобний, з благословення святителя Микити Затворника, заснував монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці. На другий рік рибалки виловили бочку зі спадщиною преподобного Антонія, пущену в море багато років тому. Вказавши, що було в бочці, преподобний забрав її і купив для обителі землі. Преподобний Антоній управляв обителлю 16 років, а напередодні смерті призначив своїм наступником інока Андрія.

Церковний календар на 16 серпня: відео

Народні прикмети

  • Сильний вітер на Антона - до холодної зими.
  • Яка погода 16 серпня - така буде в жовтні.
  • Сильний і холодний вітер - до морозної зими, теплий - до м'якої і сніжної.
  • Домашня птиця почала линяти - до холодів.

Що не можна робити 16 серпня

  • На Антона не рекомендувалося влаштовувати прибирання - ані вимітати пил, ані виносити сміття. Говорили, що якщо поприбираєш в будинку, то і в гаманці весь рік буде так само чисто.
  • Не можна з'ясовувати стосунки. Якщо справа закінчиться сваркою, помиритися не вдасться ще тривалий час.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Який сьогодні день
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2667
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація