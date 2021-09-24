Церковне свято 25 вересня: день пам'яті священомученика Автонома, в народі - Артамон Змійовик

Якщо на Артамона йде дощ, буде довга і холодна зима.

25 вересня православна церква вшановує пам'ять священномученика Автонома, який в 4 столітті служив єпископом в Італії.

Історія свята

Проповідник навернув до християнства стільки язичників, що утворилася велика громада, для якої він побудував і освятив храм. Імператор Діоклетіан, що заохочував гоніння на християн, наказав схопити Автонома, але святитель зумів сховатися. Надалі він продовжував проповідувати. Одного разу його новонавернені зруйнували ідольське капище, а язичники, побажавши помститися християнам, напали на храм і вбили святого Автонома, поплямивши вівтар церкви його мученицькою кров'ю. Диякониса Марія витягла тіло святого мученика з-під купи каміння і поховала його. Під час царювання святого Костянтина Великого на місці поховання святителя була споруджена церква.

Народні традиції і прикмети

У народі Артамона величали змійовик, оскільки вважалося, що в день його пам'яті змії низками повзуть з полів у ліси, готуючись піти під землю, щоб перечекати зиму.

На Русі святкували два зміїних свята: навесні, на Василіска, коли гади виповзали на світ Божий, і восени, коли йшли назад в підземелля. Решта тварин також готувалися до зими, влаштовували нори і барлогу. Цей день вважався важливим для мисливців. Вони вірили, що якщо на Артамона вбити хоча б зайця, то талан буде супроводжувати в усіх починаннях.

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Якщо на Артамона йде дощ - буде довга холодна зима.

Якщо цього дня на дубі багато жолудів, значить чекай на теплу зиму і родюче літо.

Коли в день Артамона дерева вже листя скинули - скоро вдарять морози.

Що заборонено робити 25 вересня

Не можна ходити до лісу

Не можна вбивати змію

Заборонено рубати горобину

Краще відкласти маніпуляції з волоссям, зокрема стрижку

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