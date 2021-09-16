Церковні свята у жовтні 2021: православний календар на місяць

Яке завтра церковне свято? Коли святкувати Покрова Пресвятої Богородиці? В який день відзначати свято чудотворної Іверської ікони Божої Матері? Які дні в жовтні 2021 є пісними? Відповіді в церковному календарі за днями на жовтень 2021 року.

14 жовтня православні віряни відзначатимуть важливе свято – Покрову Пресвятої Богородиці. Цей день припадає на четвер і буде вихідним, оскільки цього дня разом із Покровою відзначається День захисника України, що є офіційним державним святом від 2015 року.

Тривалих постів в жовтні не буде, тільки одноденні - по середах і п'ятницях.

Кожного дня у православ’ї вшановується певний святий чи якась важлива релігійна подія:

1 жовтня - день пам'яті преподобного Євменія; преподобної Єфросинії Суздальської; преподобного Іларіона Оптинського.

- день пам'яті преподобного Євменія; преподобної Єфросинії Суздальської; преподобного Іларіона Оптинського. 2 жовтня - мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; мученика Зосіми пустельника Кілікійського.

- мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта; мученика Зосіми пустельника Кілікійського. 3 жовтня - великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і чад їхніх Агапія і Феописта.

- великомученика Євстафія Плакіди, дружини його Феопистії і чад їхніх Агапія і Феописта. 4 жовтня - апостола від 70-ти Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.

- апостола від 70-ти Кодрата, священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його. 5 жовтня - пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих.

- пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих. 6 жовтня - зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; мучениці Іраїди Александрійської.

- зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна; мучениці Іраїди Александрійської. 7 жовтня - першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської.

- першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської. 8 жовтня - преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської; преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького.

- преподобних Єфросинії Олександрійської та Єфросинії (в миру Феодулії) Суздальської; преставлення преподобного Сергія, ігумена Радонезького. 9 жовтня - кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова; святителя Тихона (Бєлавіна).

- кончина Апостола і Євангеліста Іоанна Богослова; святителя Тихона (Бєлавіна). 10 жовтня - мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших.

- мучеників Калістрата і дружини його: Гімнасія та інших. 11 жовтня - Собор преподобних отців Києво-Печерських; святителя Харитона Сповідника, єпископа; преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

- Собор преподобних отців Києво-Печерських; святителя Харитона Сповідника, єпископа; преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького. 12 жовтня - преподобного Киріака пустельника; знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського; священномученика Іоанна (Поммера), архієпископа Ризького і Латвійського.

- преподобного Киріака пустельника; знайдення мощей святителя Іоанна Чудотворця (Максимовича), архієпископа Шанхайського і Сан-Франциського; священномученика Іоанна (Поммера), архієпископа Ризького і Латвійського. 13 жовтня - священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михайла, першого митрополита Київського.

- священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михайла, першого митрополита Київського. 14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.

- 15 жовтня - священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського.

- священномученика Кіпріана, єпископа, мучениці Юстини і мученика Феоктиста; блаженного Андрія, Христа ради юродивого, Константинопольського. 16 жовтня - Апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера, і Елевферія, диякона.

- Апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, священномучеників Рустика, пресвітера, і Елевферія, диякона. 17 жовтня - священномученика Ієрофея Афінського, єпископа.

- священномученика Ієрофея Афінського, єпископа. 18 жовтня - мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської).

- мучениці Харитини Амісійскої (Понтійської). 19 жовтня - апостола Фоми.

- апостола Фоми. 20 жовтня - преподобного Сергія Послушливого, Печерського.

- преподобного Сергія Послушливого, Печерського. 21 жовтня - преподобної Пелагії Антіохійської; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковського, ігумена; преподобного Трифона Вятського, архімандрита.

- преподобної Пелагії Антіохійської; преподобного Досифея Верхнеостровского, Псковського, ігумена; преподобного Трифона Вятського, архімандрита. 22 жовтня - апостола Якова Алфієвого.

- апостола Якова Алфієвого. 23 жовтня - Собор Волинських святих; мученика Євлампія і мучениці Євлампії.

- Собор Волинських святих; мученика Євлампія і мучениці Євлампії. 24 жовтня - Собор преподобних Оптинських старців; апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського.

- Собор преподобних Оптинських старців; апостола від 70-ти Філіпа, єдиного від семи дияконів; преподобного Феофана сповідника, творця канонів, єпископа Нікейського. 25 жовтня - мучеників Прова, Тараха і Андроника.

- мучеників Прова, Тараха і Андроника. 26 жовтня - Іверської ікони Божої Матері.

- Іверської ікони Божої Матері. 27 жовтня - преподобної Параскеви Сербської.

- преподобної Параскеви Сербської. 28 жовтня - преподобного Євфимія Нового, Солунського, ієродиякона; преподобномученика Лукіана Антіохійського, пресвітера.

- преподобного Євфимія Нового, Солунського, ієродиякона; преподобномученика Лукіана Антіохійського, пресвітера. 29 жовтня - мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні; преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського.

- мученика Лонгіна Сотника, іже при Хресті Господні; преподобних Лонгіна, воротаря Печерського і Лонгіна Яренгського. 30 жовтня - пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

- пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського. 31 жовтня - апостола і євангеліста Луки.

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