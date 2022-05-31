Церковний календар на 1 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 1 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 1 червня в церковному календарі

1 червня вшановують пам’ять священномученика Патрикія, єписькопа Пруського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 1 червня — день пам’яті священномученика Патрикія, єписькопа Пруського

У середу, 1 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Патрикія, єписькопа Пруського.

Святий Патрикій жив у місті Пруси (Віфінія, що у Малій Азії) в I столітті та був там єпископом. Він сміливо проповідував християнство та викривав всі омани язичників. За це його з трьома пресвітерами (Акакій, Менандр, Полієн) схопили і повели на допит до правителя міста Юлія.

Юлій в той час був на гарячих джерелах, а тому наказав привезти єпископа до себе. Коли правитель вмився в теплій воді, то відразу приніс жертву своїм богам. А потім сказав, щоб так само зробив і святий Патрикій з пресвітерами. Якщо вони відмовляться, він погрожував їм катуванням.

На це Патрикій відповів: "Я християнин і поклоняюся Єдиному Правдивому Богові, Ісусові Христові, Який створив Небо і землю, і ці теплі джерела на користь усім людям".

Тоді Юлій звелів кинути єпископа в гаряче джерело. Однак Господь врятував набожного чоловіка і він залишився неушкодженим. Так розлютився Юлій, що наказав на місці відсікти голову Патрикію та його пресвітерам.

Церковний календар на 1 червня: відео

Народні прикмети

1 червня прохолодна погода - ще 40 днів не буде тепла.

Ворони сидять і повернули свої дзьоби в один бік - найближчим часом буде сильний вітер.

Побільшало туманів - чекайте на велику кількість грибів.

На вулиці 1 червня багато ворон - посилиться вітер.

Що не можна робити 1 червня