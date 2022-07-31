Церковний календар на 1 серпня - кому моляться віряни

Яке свято 1 серпня в церковному календарі

1 серпня вшановують пам’ять Макрини Молодшої. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 1 серпня — день пам’яті Макрини Молодшої

У понеділок,1 серпня 2022 року, церква вшановує пам’ять Макрини Молодшої.

Макрина Молодша була сестрою Василія Великого. Народилася вона 324 року в Кесарії Каппадокійській. Походила з заможньої християнської родини. У віці 12 років повинна була вийти заміж за чоловіка, якого обрав для неї батько. Але наречений помер. Тому дівчина вирішила присвятити себе Христу. Після смерті батька допомагала матері виховувати молодших дітей, серед яких був і Василій Великий. Мала сильний релігійний вплив на їхню освіту.

Близько 357 року Макрина разом зі своєю матір'ю відійшла від світського життя. Вона стала настоятелькою однієї з перших жіночих монаших спільнот в Малій Азії. Макрина була ревною поборницею аскетичної побожності.

Померла свята 380 року. Поховали її в церкві, яку збудували на честь 40 Севастійських мучеників. Там же були поховані і її батьки.

Церковний календар на 1 серпня: відео

Народні прикмети

1 серпня йде дощ - наступного року добре вродить жито, але літо буде дощовим.

Гроза вказує на теплу і довгу осінь.

Вранці трава суха - в обід з'являться хмари.

Що не можна робити 1 серпня